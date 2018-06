TTT-berichten: de grapjes van Dave Grohl, de purperen pissijn van Prince, de eetgewoonten van Morrissey

Een bezopen Slayer-fan werd vorige week even wereldberoemd nadat hij werd buitengegooid tijdens hun concert in Toronto. De man wilde de zaal weer in en beraamde daar een geniaal plan voor: de gracht rond de concertzaal overzwemmen, om daarna langs de achterdeur binnen te glippen. Jammer genoeg werd hij tijdens de oversteek al gespot, en wel door Scott Ian van Anthrax, die mee op tour is met Slayer en een foto van de man op Instagram gooide TTT Chris LaRoque, drijfnatte idioot: ‘Ik probeerde nochtans onontdekt te blijven: ik had zelfs mijn camouflagepet opgehouden’ TTT Mocht u deze zomer Earl Sweatshirt niet op een Europees podium zien, dan komt dat niet door een puik staaltje camouflage, maar omdat hij z’n volledige Europese tour heeft geschrapt. Earl heeft nog altijd te kampen met een depressie, die hem na de dood van zijn vader bij de kraag grabbelde en die tot op heden halsstarrig weigert te lossen TTT Fans weten natuurlijk al langer dat Earl zich sowieso maar zelden een breuk lacht: ’s mans laatste plaat kreeg de naam ‘I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside’ TTT Het bekt in elk geval lekkerder dan ‘Het is ingewikkeld’ TTT Heeft zich ter compensatie dan maar twéé breuken gelachen: Dave Grohl, die zich klaarblijkelijk nog altijd rot amuseert met Dave Grohl te zijn TTT Dave heeft tijdens een Foo Fighters-concert in het Zweedse Göteborg een grap uitgehaald met zijn publiek. Göteborg is, naast de geboorteplaats van de Swedish Chef, immers vooral bekend als de plaats waar de opper-Foo drie jaar geleden z’n been brak door stomweg van het podium te ploffen TTT Bij wijze van grap liet Dave daarom een dubbelganger het podium oprennen om die met veel misbaar van het podium te laten donderen. De schade was deze keer gelukkig miniem: Herman had Werchter dit jaar niet speciaal verlegd voor Foo Fighters TTT En dan vond Dave tijdens het schuddebuiken ook nog de tijd om een riposte te bedenken op de kritiek dat al z’n platen geen klein beetje hetzelfde klinken: ‘Dat is net de bedoeling. Ik ga toch ook geen reggaeplaat maken?’ TTT Prince zou vorige week, had die dekselse overdosis fentanyl er geen stokje voor gestoken, 60 zijn geworden. Reden genoeg voor Damon Albarn om herinneringen op te halen aan het feestvarken in absentia, en aan die keer dat hij door Prince werd uitgenodigd in Paisley Park. ‘Ik heb geweigerd toen ik hoorde dat ik niet zou mogen roken in z’n studio. Zoiets zou ik zelf nooit durven te vragen aan een gast’ TTT Helaas zullen we daardoor ook nooit weten wat Damon had gezegd over dat trapladdertje aan het purperen pissijn TTT En dan zijn we er nog niet wat betreft paars popnieuws, want net nu is er weer een origineel exemplaar opgedoken van ‘The Black Album’, de plaat die Prince opnam in 1987 maar nog voor verschijning alweer liet vernietigen omdat hij zich in een openbaring had laten vertellen dat ze des duivels was TTT Misschien besefte hij plots dat het een reggaeplaat was TTT Een voormalig werknemer van de Canadese vinylfabriek van Columbia Records, waar de plaat werd gedrukt, gaf vorige week toe er eentje achterover te hebben gedrukt toen het bevel tot vernietiging kwam TTT Mocht er trouwens iemand interesse hebben in clandestiene goederen: wij hebben ter redactie nog ettelijke ongecensureerde exemplaren liggen van de intussen legendarische Humo die tien jaar geleden uit de rekken werd gehaald door Fernand Koekelberg TTT Na betaling van de dwangsom, 250 euro per stuk, zijn ze de uwe TTT NOFX heeft zich geëxcuseerd voor de uitlatingen die ze onlangs deden in Las Vegas over de schietpartij op een countryfestival aldaar. ‘Het waren gelukkig countryfans en geen punkrockfans,’ klonk het toen. Zo klinkt het nu: ‘Het was een smakeloze grap. Maar we willen onze uitspraken ook niet afschuiven op drugs of alcohol. Wij hebben ze gedaan, en wij zijn er verantwoordelijk voor.’ TTT Over smakeloos gesproken: Morrissey heeft, al dan niet gevraagd, in een interview toelichting gegeven bij zijn dieet: ‘Eigenlijk eet ik vooral brood, aardappelen, pasta en noten. Ik krijg namelijk niets binnen dat ook maar enige smaak heeft. Curry, look, koffie: nooit geprobeerd. En daarnaast eet ik ook niets dat een moeder heeft gehad.’ TTT In Britse weeshuizen hebben ze sindsdien een nieuwe stok achter de deur: rumoerige kinderen worden er tegenwoordig bedreigd met een Morrissey onder het bed TTT