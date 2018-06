Humo's Ultieme Festivaldag (9): Gilke Vanuytsel (Beursschouwburg)

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: Gilke Vanuytsel , programmatrice van Beursschouwburg .

Gisteren voerde Lloyd Vermeulen een wissel door in onze line-up. Vandaag mag Gilke Vanuytsel één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Gilke Vanuytsel «Kensington mag eruit, want al de rest zou ik niet willen missen.

Ik ben blij dat Childish Gambino er al in staat. Ongelooflijk veel lof voor Donald Glover in zijn vele gedaanten. Ik hoop hem snel eens live aan het werk te zien.

Het is jammer dat D’Angelo niet naar Couleur Café komt. Ik had hem graag in mijn achtertuin zien spelen. Ook naar Teen Creeps ben ik benieuwd; maf hoe de nineties maar blijven duren - en terecht. Paper Hats is altijd een feest, trouwens.

In: KOKOKO!, een groep uit Kinshasa die samen met de in Brussel wonende producer Débruit opzwepende en originele elektronische psychedelica brengt met zelfgemaakte instrumenten. Resultaat: een rauwe sound met een punk-attitude die Afrikaanse, Arabische en Europese muziek bundelt. De ‘Afro-EDM’ (house, gqom, hiphop, techno,...) duikt hier en daar al op tijdens Europese festivals als Sónar Barcelona - KOKOKO! Is trouwens ook te zien op Dour Festival. Ik zag ze vorig jaar in een uitverkochte VK en het was de hype helemaal waard!»

Uit: Kensington. In : KOKOKO!

Gisteren startte in Beursschouwburg het 'Voetbalfestival', met onder meer Essaie Pas, dirk. en Palmbomen II.

Morgen neemt sp.a-voorzitter John Crombez de line-up onder handen.

Overzicht: