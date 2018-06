Humo's Ultieme Festivaldag (10): John Crombez

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: s p.a -voorzitter John Crombez.

Gisteren voerde Gilke Vanuytsel een wissel door in onze line-up. Vandaag mag John Crombez één artiest op de affiche vervangen door een andere.

John Crombez «Eruit mag KOKOKO!, het soort muziek tijdens welke ik iets zou gaan drinken op een festival.

Erin: The Afghan Whigs. Het is al lang één van mijn favoriete livebands en daar lijkt niet meteen verandering in te gaan komen. Ik mag er niet aan denken dat Greg Dulli en co. ooit zouden stoppen. I'm really slobbering! Ik heb zelf nog een tijdje hun 'If I were Going' gespeeld met een groepje.»

Uit: KOKOKO!. In: The Afghan Whigs

Volgende week maandag neemt Studio Brussel-presentatrice Kirsten Lemaire de line-up onder handen.

Overzicht: