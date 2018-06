Voor het betere WK-feest kan je op 'Voetbalfestival' in Beursschouwburg terecht

Gisteren ging in Beursschouwburg ‘Voetbalfestival’ van start; een combinatie van muziek, film, performance en… voetbal. Onder meer Essaie Pas, dirk., Fornet, Bed Rugs en Palmbomen II komen tussen de wedstrijden door langs op het gezellige dakterras – knappe namen voor een gratis evenement. Verder zullen er ook films en documentaires getoond worden die een kritische blik werpen op de voetbalwereld - denk aan thema’s als hooliganisme (‘The Firm’), of Iraanse meisjes die zich als man moeten verkleden om hun nationale ploeg te mogen aanmoedigen (‘Offside’). Om die interessante haat-liefdeverhouding met voetbal beter te kunnen begrijpen, spraken we met Gilke Vanuytsel, muziekprogrammator van Beursschouwburg.

HUMO: Beursschouwburg en voetbal lijkt op het eerste gezicht een rare combinatie. Vanwaar het idee?

Gilke Vanuytsel : De voorbije jaren zonden we sowieso de wedstrijden van de Rode Duivels uit. Dit jaar wilden we méér doen rond het WK. We beseffen maar al te goed dat de voetbalwereld niet altijd koosjer is, laat staan vrouwvriendelijk, maar boycotten willen we het niet doen. Wel nuanceren, en inhoud plaatsen naast het guilty pleasure.

HUMO: Hoe dan?

VANUYTSEL: In de films en documentaires die we de komende weken tonen, zijn vaak kritische kanttekeningen terug te vinden. Anderzijds integreren we ook elementen van een klassiek voetbalfeest - zo ontwierpen we bijvoorbeeld onze eigen sjaals. Op die manier kan je het aangename van voetbal ervaren, zonder daarbij de negatieve kantjes uit het oog te verliezen.

HUMO: Kan je een voorbeeld geven?

VANUYTSEL: We hebben de voorstelling ‘Mercenary’ van de Sri Lankaans-Australische theatermaker Ahilan Ratnamohan , over zijn reis naar Qatar, waar de loodzware voorbereidingen voor het WK van 2022 al volop bezig zijn. Hij stelde vast welk schril contrast er bestaat tussen het voetbalsprookje en de harde realiteit van bijvoorbeeld de mensen die in erbarmelijke omstandigheden de stadions bouwen.

HUMO: Is dat wel iets waar voetbalfans op zitten te wachten?

VANUYTSEL: We mikken niet meteen op diehard-fans, eerder op hun vrienden (lacht). We zenden niet elke wedstrijd live uit. We hebben rekening gehouden met de vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen in Brussel; zo zullen bijvoorbeeld de wedstrijden van Frankrijk uitgezonden worden, aangezien hier veel Fransen wonen. Op die manier proberen we een breed en internationaal publiek aan te spreken in een gemoedelijke setting die om méér draait dan alleen voetbal.

Ook in de muziekprogrammatie proberen we verschillende culturen te vertegenwoordigen. Zo hebben we een labelnight met onder meer Nan Kolè, een grote naam in de gqom-wereld (Zuid-Afrikaanse clubmuziek, die meer en meer opkomt in Europa, red.), en Dr Kwest AKA 808 Bantou, een dj uit Matonge.

De volledige programmatie vind je hier.