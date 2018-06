TOUTPARTOUT sessions: Rafiq Bhatia (Son Lux) hypnotiseert met 'Breaking English' de Gentse skyline

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions. Elke donderdag een nieuwe sessie op Humo!

Rafiq Bhatia, Amerikaans componist, gitarist en producer met Oost-Afrikaanse en Indiaanse roots, groeide op in North Carolina in de nasleep van 9/11. Zijn liefde voor muziek ontstond door twee grote inspiratiebronnen: een a capella-vertolking van Gujarati-spirituals en de rapmuziek die hij op de radio hoorde. In zijn eigen muziek, boordevol emotionele intensiteit, verzoent hij improvisatie en geluidskunst en bij het componeren besteedt hij veel aandacht aan de intentionaliteit van geluid. Sinds 2014 maakt Bhatia ook deel uit van de band Son Lux. Met het spectaculaire zicht op de Gentse skyline kan je tijdens de zomermaanden de stadsdrukte even ontvluchten op het prachtige terras van rooftopbar en -restaurant 'Gaston' , bovenop de oude Galvestonfabriek.

