Humo's Ultieme Festivaldag (11): Kirsten Lemaire

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: S tudio Brussel -presentatrice Kirsten Lemaire.

Vorige week vrijdag voerde John Crombez een wissel door in onze line-up. Vandaag mag Kirsten Lemaire één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Lemaire «Hoe cool Salut c’est cool ook is en klinkt, het is een collectief dat ik liever in een klein, vies, vuil zaaltje zou willen zien dan op een groot festival. Leuke gimmick, dat wel, maar dat is het dan ook. Dan liever het Duitse MEUTE, die laatst op magistrale wijze ‘You & Me’ van Disclosure in de Flume-remix brachten als fanfare. Dansendansen! Ze komen deze zomer trouwens naar ons land, op Les Ardentes en Esperanzah!

Wat ik momenteel mis op de affiche, zijn gitaren! Afghan Whigs ontgoochelt natuurlijk bijna nooit, maar er zou toch iemand nog wat gitaren mogen bijkletsen. Kan iemand bijvoorbeeld Idles toevoegen, pretty please? En een beetje psychedelica mis ik ook nog, à la King Gizzard & The Lizard Wizard … iemand?

Ik ga het deze keer niet doen, want mijn bekommernis is dat er straks geen enkele vrouw op de affiche zal staan. Angèle is voorlopig de enige. En er is wel een pak heerlijk vrouwelijk geweld dat ik nog wil zien.

Doe mij voor nu maar SZA, voor de stem, de lyrics, de nummers, haar attitude én haar hairdo. Ze doet haar raps heel 'indie' klinken en laat zich live ook begeleiden door een retestrakke band. Ze was ook óveral de afgelopen maanden: op de soundtrack van Black Panther, samen met Kendrick Lamar ('All The Stars'), op alle feesten die ertoe doen én in dé clip van de laatste maanden: “This is America” van Childish Gambino (daar zit ze heel casual op één van de auto’s aan het eind van de clip, je ziet haar misschien twee seconden maar je kan er niet naast kijken dankzij haar enorme haardos).

Ideaal dus dat Childish Gambino ook al op de affiche staat, dan kan ze misschien een feature doen tijdens zijn set, of omgekeerd.

En dan kan ik in het publiek lekker hard mee (proberen) kelen: “...Somebody get the tacos, somebody spark the blunt…Let's start the Narcos off at episode one…(Bring the gin) Got the juice (bring the sin) got that too…Whoa, just shut up know you're my favorite…”»

Uit: Salut c'est cool. In: SZA

Morgen neemt Average Rob de line-up onder handen.

Overzicht: