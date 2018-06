Humo's Ultieme Festivaldag (12): Average Rob

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: Average Rob.

Gisteren voerde Kirsten Lemaire een wissel door in onze line-up. Vandaag mag Average Rob één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Average Rob «Ik heb net wat liedjes van D'Angelo gegoogeld en ben halverwege het zoeken in slaap gevallen van die softe muziek. Wat de mensen nodig hebben op een festival is een goeie boit om af te sluiten. Daarom stel ik voor dat Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob als headliner het volk minstens een uur lang hard laat boitten - zodat iedereen zonder gêne kan muilen, hakken of twerken. Met andere woorden: een dikke boit.

Omdat we zo humble zijn, mag Childish Gambino - onze verdiende opwarmer - zijn hitsingle 'This is America' ook nog eens live komen brengen tijdens onze set.»

Uit: D'Angelo. In: Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob

Morgen neemt Mattias Goossens, hoofdredacteur van muziekwebsite Indiestyle.be, de line-up onder handen.

Overzicht: