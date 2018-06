Humo's Ultieme Festivaldag (13): Mattias Goossens (Indiestyle.be)

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag hoopt Humo de komende weken te beantwoorden. Elke dag zal een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag: Mattias Goossens , hoofdredacteur van muziekwebsite Indiestyle.be.

Gisteren voerde Average Rob een wissel door in onze line-up. Vandaag mag Mattias Goossens één artiest op de affiche vervangen door een andere.

Goossens «Ik vermoed dat het een filebestrijdingsplan was van mobiliteitsminister Ben Weyts om onder meer Omdat Het Kan Soundsystem een plekje te geven in één van de meest beluisterde radioblokken op de grootste zender van de openbare omroep. De 'filefuif' moet zowat het ergste zijn dat sinds mosterdgas op onschuldige burgers werd losgelaten, dus verziek daar alsjeblieft geen festivalterrein mee.

Wel ideaal voor een wei naar keuze: Khruangbin, oftewel het bewijs dat Texanen wél beseffen dat er nog een wereld is buiten de grenzen van hun ranch. Het trio passeerde twee weken geleden nog in De Singel en speelde de grootste tent van Best Kept Secret plat met behulp van synchroon heupgewieg, een Dr. Dré-medley en de meest betoverende bassiste sinds Kim Deal - sorry, Jenny Lee van Warpaint. Serieus: hoe kan je niet beginnen dromen van platgetrapt gras en aangelengd bier wanneer je recentste plaat ‘Con Todo el Mundo’ hoort?

Verder overweeg ik wel om een kaartje aan te schaffen voor deze affiche. Maar zet dan alsjeblieft wel Childish Gambino of Anderson. Paak bovenaan. The Afghan Whigs willen vermoedelijk toch gewoon op tijd in hun bed kruipen - slaap is het beste medicijn voor een geslaagde oude dag als ik mijn grootmoeder mag geloven.»

Uit: Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob. In: Khruangbin.

Morgen neemt Thibault Christiaensen van Equal Idiots de line-up onder handen.

Overzicht: