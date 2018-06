Het brokkenparcours van controversiële SoundCloud-ster XXXTentacion

Jahseh Dwayne Onfroy , beter bekend als XXXTentacion , is eergisteren op 20-jarige leeftijd doodgeschoten in Florida. De rapper raakte bekend via het muziekplatform SoundCloud, en werd in korte tijd enorm populair. Grote artiesten als Kendrick Lamar en Tyga betuigden al hun medeleven. Nochtans was Onfroy een omstreden figuur, en dat is nog zacht uitgedrukt.

Dat XXXTentacion succes kende bij vaak getroebleerde tieners, hoeft niet te verbazen. Enerzijds was hij erg charismatisch en pronkte hij graag met dure merken en zijn flamboyante levensstijl. Anderzijds sneden zijn erg persoonlijke nummers héél diep. De mix van lofi-hiphop en emorock was boeiend en vernieuwend, en zijn teksten over vervreemding, depressie en zelfmoord waren rauw en grimmig. Onfroy stak zijn psychologische problemen nooit onder stoelen of banken, en wist op die manier veel jongeren aan te spreken, net zoals de vorig jaar overleden Lil Peep. Maar zijn extreme agressie en misdaden overschaduwden zijn talent.

Jeugdinstelling

Dat Onfroy worstelde met zichzelf, is geen verrassing. Als kind van Jamaicaanse ouders met financiële problemen werd hij het grootste deel van zijn jeugd opgevoed door zijn grootmoeder in Florida. Toen hij 6 was, kwam hij in een jeugdinstelling terecht, nadat hij geprobeerd had een man neer te steken die zijn moeder wilde aanvallen. Zijn grootmoeder spoorde hem later aan om in het schoolkoor te gaan zingen – zijn eerste muzikale ervaring. Door agressief gedrag werd hij er echter al snel weggestuurd. Ook op school was hij bijna dagelijks betrokken bij vechtpartijen.

XXXTENTACION released from jail, announces THREE projects are on the way! https://t.co/HzQNoRaFQR pic.twitter.com/13ND9xWoQq — Complex (@Complex) 30 maart 2017

In 2014 belandde Onfroy in de jeugdgevangenis wegens illegaal wapenbezit. Daar leerde hij rapper Stokeley Clevon Goulbourne, aka Ski Mask the Slump God, kennen. De twee trokken vaak met elkaar op, en freestyleden geregeld samen. Naar eigen zeggen was XXXTentacion erg beschermend tegenover zijn medegevangenen tijdens die periode. Toch sloeg hij een bevriende homoseksuele gedetineerde in elkaar wegens ‘verdacht gedrag’.

Muziek als uitweg

Na zijn vrijlating spraken Onfroy en Goulborne opnieuw af om een reeks overvallen te plannen. Dat draaide anders uit: Onfroy kocht een microfoon, en samen begonnen ze songs te maken. ‘Muziek is een betere uitlaatklep voor mijn gevoelens.’ Op die manier probeerde hij de misdaad de rug toe te keren. Al snel werd XXXTentacion populair op het muziekplatform SoundCloud, waarop hij vandaag meer dan twee miljoen volgers heeft. De single ‘Look at me’ betekende zijn doorbraak. In 2016 besloot hij zijn job bij een callcenter op te zeggen om zich volledig te kunnen focussen op zijn muzikale carrière, en ging hij samenwonen met rapper Denzel Curry.

Het sprookje tussen X en Ski Mask bleef niet lang duren. Goulbourne verbrak het contact, omdat hij als een individuele artiest gezien wilde worden, en niet als een aanhangsel van XXXTentacion. In 2017 kondigde Onfroy aan te stoppen met muziek, tenzij Goulbourne opnieuw wilde samenwerken. Hij riep zelfs zijn fans op om Ski Mask te overtuigen. Diens antwoord was duidelijk: ‘That alien-looking nigga is crazy as hell.’

Gruwelijke mishandeling

XXXTentacion raakte in 2016 en 2017 weer op het verkeerde pad. Hij werd gearresteerd voor een gewapende overval, mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving en het manipuleren van getuigen. Door gerechtelijke procedures miste hij de deadline voor zijn debuutplaat ‘Bad Vibes Forever’. Platenmaatschappij Empire betaalde de borgsom van 10.000 dollar voor zijn vrijlating. Iets later dook er een video uit 2013 op waarin Onfroy al dansend een vrouw slaat.

De mishandeling van zijn zwangere vriendin Geneva Ayala betekende een dieptepunt. Het koppel had elkaar online leren kennen en sprak af na een show van XXXTentacion. Ayala verliet haar vriend voor Onfroy en trok bij hem in. Na twee weken sloeg X haar een eerste keer en gooide hij haar gsm stuk, omdat ze een vriend een complimentje had gegeven over zijn nieuwe juwelen. Daarna dreigde X bijna dagelijks haar te vermoorden.

XXXTentacion's Ex-Girlfriend Says She's 'Broken' Over The News Of His Death: The woman XXXTentacion allegedly abused while she was pregnant is not relieved that he's no longer alive. On the contrary, Geneva Ayala says she's "broken" after news of her… https://t.co/eN4WIwkAKk pic.twitter.com/PljnbcXvKF — Lenses (@Cell5Capture) 19 juni 2018

In oktober 2016 werd Ayala gepland zwanger van Onfroy. Niet veel later sloeg hij haar tot bloedens toe in elkaar omdat ze seks had gehad met een andere man terwijl hij in de gevangenis zat. Vervolgens moest ze van hem een zonnebril en hoodie dragen, en werd ze zonder gsm twee dagen opgesloten in een kamer zodat de politie niets zou merken. Terwijl Onfroy Minecraft speelde, kon ze ontsnappen.

Vete met Drake

Hoewel onder meer Kendrick Lamar, J. Cole en Kanye West hun medeleven betuigden na het overlijden van Onfroy, was hij niet door iedereen geliefd. Zo waren er opstootjes met Migos en een vete met rapper Rob Stone, die een concert van XXXTentacion verstoorde, met een vecht- en steekpartij als gevolg. X’s optredens leidden wel vaker tot controverse, niet het minst toen hij zijn fans waarschuwde: ‘Raak me niet aan, of ik sla op je gezicht’ – en de daad bij het woord voegde.

De bekendste vete is echter die tussen XXXTentacion en Drake. Die laatste zou met zijn nummer ‘KMT’ de flow van Onfroys ‘Look at Me’ gestolen hebben. Onfroy noemde hem ‘onrespectvol’ en een ‘bitch’, om vervolgens een familiefoto van Drake online te plaatsen, waarop hij het hoofd van diens vader had vervangen door dat van hemzelf.

Bruh @xxxtentacion being release is the best. He taking shots at Drake and his mom 💀💀 pic.twitter.com/KO1NrywkuU — .broken. (@imKalob_) 31 maart 2017

Eerder dit jaar besloot muziekstreamingdienst Spotify om XXXTentacion niet meer te promoten in eigen afspeellijsten wegens zijn gedrag. Onfrey dreigde ermee al zijn materiaal van het platform te halen, waarop het bedrijf terugkrabbelde.

Positieve gebaren

Onfrey gaf geregeld aan af te willen rekenen met zijn controversiële verleden, maar verviel telkens opnieuw in zijn negatieve gewoontes. Zijn goedbedoelde gebaren werden niet altijd in dank afgenomen; zo doneerde hij 100.000 dollar aan preventieprogramma’s voor huiselijk geweld en gaf hij aan slachtoffers van seksueel misbruik te willen begeleiden. Nogal ironisch, gezien de omgang met zijn ex-vriendin.

Dit weekend zou XXXTentacion een benefiet organiseren voor de slachtoffers van de schietpartij in Florida. Ski Mask heeft aangegeven de voortzetting ervan op zich te nemen. Recent besloot Onfrey om opnieuw naar school te gaan en zo zijn middelbare diploma alsnog te halen. Die kans heeft hij nooit meer gekregen.