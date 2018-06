Wie heeft het strafst gedist? De vier beste 'diss tracks' ooit

Boogie Down Productions: ‘The Bridge Is Over’ (1987)

Gericht tegen: MC Shan, Marley Marl, alle rappers uit Queens

Sleuteltekst: ‘Bronx created hiphop, Queens will only get dropped.’

De Bridge Wars was één van de eerste grote rapoorlogen. De twee kampen? Queens en de Bronx, de twee wijken uit New York die allebei hengelden naar de titel ‘geboorteplaats van de hiphop’. Boogie Down Productions had het laatste woord op ‘The Bridge Is Over’, dat één van de meest gesamplede nummers uit de hiphop werd.

Ice Cube: ‘No Vaseline’ (1991)

Gericht tegen: Cube’s voormalige groep N.W.A.

Sleuteltekst: ‘Y’all mothafuckers moved straight outta Compton / Living with the whites / One big house and not another nigga in sight.’

Alle homofobe lyrics ten spijt (‘Cause you’re getting fucked out your green / By a white boy, with no vaseline’) is Ice Cube’s ijskoude aanval op zijn ex-homies – hij was opgestapt vanwege een financieel dispuut – een geniale song, en een meedogenloze ontmanteling van de stoerste rapgroep van zijn tijd.

2Pac: ‘Hit ‘Em Up’ (1996)

Gericht tegen: The Notorious B.I.G., Bad Boy Records, alle East Coast-rappers

Sleuteltekst: ‘I let them niggaz know it’s on for life / So let the Westside ride tonight / Bad Boy murdered on wax and killed / Fuck wit’ me and get yo’ caps peeled.’

De ultieme diss track, waarin 2Pac terugslaat na een aanslag op zijn leven. De verbale strijd tussen Pac en Biggie werd een regelrechte oorlog tussen de West en East Coast. Pac neergekogeld, een halfjaar later was ook Biggie dood. De moorden zijn nooit opgelost.

Jay-Z: ‘Takeover’ (2001)

Gericht tegen: Nas, Mobb Deep

Sleuteltekst: ‘Had a spark when you started but now you’re just garbage / Fell from top ten to not mentioned at all.’

Jay-Z brengt zijn pruttelende ruzie met Nas naar een kookpunt, terwijl hij ook Prodigy van Mobb Deep enkele vegen uit de pan geeft (‘I’ve got money stacks bigger than you’). Nas sloeg hard terug met ‘Ether’ en daarna volgden Jay’s ‘Blueprint 2’ en Nas’ ‘Last Real Nigga Alive’. Intussen hebben de twee de strijdbijl allang weer begraven.

Pusha-T: ‘The Story of Adidon’ (2018)

Gericht tegen: Drake

Sleuteltekst: ‘A baby’s involved, it’s deeper than rap / We talkin’ character, let me keep with the facts / You are hiding a child, let that boy come home / Deadbeat mothafucka playin’ border patrol.’

De venijnigste diss track sinds ‘Hit ‘Em Up’. Niks blijft onaangeroerd: Drake’s gewelddadige vader, zijn vermeende vrouwenhaat, de gezondheid van zijn dj Noah ‘40’ Shebib, die aan MS lijdt. Maar dé onthulling is dat Drake een kind heeft met een pornoster, en er niets mee te maken wil hebben.