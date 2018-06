BROCKHAMPTON brengt nieuw nummer 'Tonya' bij Fallon en kondigt vierde album aan

BROCK-wie? Als u de dertienkoppige boyband nog niet kent, wordt het hoog tijd. Ze kondigden net hun vierde plaat aan, 'The Best Years of Our Lives', nadat ze maar liefst drie albums in zeven maanden tijd hebben gelost. Ze wonen samen in één huis en zijn klaar om de grenzen van hiphop te verleggen met hun songs over pakweg racisme, armoede, homofobie en mentale gezondheid.

De boyband BROCKHAMPTON was te gast bij Jimmy Fallon, meteen hun debuutoptreden bij een latenightshow. Ze lieten er hun nieuwe nummer 'Tonya' voor het eerst horen.

Het collectief telt dertien man, onder wie zes rappers - nummer zeven, Ameer Vann, moest vorige maand de groep verlaten na beschuldigingen van huiselijk geweld. De bandleden vonden elkaar op een forum voor fans van Kanye West, nadat Kevin Abstract daar liet weten dat hij een band wilde vormen omdat hij geen vrienden had.

Hun teksten staan vol pijnlijk eerlijke getuigenissen uit hun leven. Kevin Abstract rapt over zijn geaardheid en zijn huidskleur met regels als '"Why you always rap about being gay? 'Cause not enough niggas rap and be gay. Where I come from, niggas get called "faggot" and killed, so I'ma get head from a nigga right here' in 'JUNKY'. Joba en Matt Champion zijn dan weer open over hun problemen in de bovenkamer. 'They gave me mood stabilizers, but when I came off them I was violent' zingt Joba in 'SISTER/NATION'.

In 2017 losten ze de trilogie 'Saturation', 'Saturation II' en 'Saturation III', en nu komt 'The Best Years of Our Lives' eraan. Niet langer 'Puppy' dus, zoals ze eerder aankondigden. En zoals steeds zullen ze hun eigen videoclips produceren, zoals 'SWEET' hieronder.