De koppige doe-het-zelver in Lien Moris (Piquet): 'Ik heb iemand nodig die mijn gedachten kan lezen'

In 2015 stelde de Limburgse band Piquet een eindejaarslijstje samen voor Humo. Daarin plaatsten ze hun eigen song 'Parkiet' schaamteloos bovenaan. Terecht, zo bleek: het geweldige nummer prijkte op plaats negen in onze definitieve top 10 van Songs van het Jaar - tussen die van onder anderen David Bowie, Kendrick Lamar en Tame Impala.

Ondertussen heeft de band met een nieuwe bezetting de debuutplaat 'De meute' uitgebracht, ze stonden in de Ancienne Belgique en er komt een expositie. Opvallend, aangezien zangeres Lien Moris ook manager is. We ontmoetten de flamboyante frontvrouw in het Leuvense Café Sport.

HUMO Piquet bestaat al sinds 2014. Opgelucht dat jullie debuutplaat er eindelijk is?

MORIS «Zeker. We hebben een jaar aan 'De meute' gewerkt, het moest écht tot in de puntjes in orde zijn. De ontvangst is nog niet zoals verwacht, we hadden gehoopt dat meer media ze zouden oppikken.»

Plooifiets

HUMO Je bent zelf manager van de band. Maak je het jezelf niet erg moeilijk?

MORIS «Ik luister niet gemakkelijk naar andere mensen (lacht). Ik ben heel koppig, maar altijd met een reden. Ik keur voorstellen niet zomaar goed, ik wil zélf beslissen of iets al dan niet een goed idee is.

»Onze ep is op FONS Records verschenen, maar voor 'De Meute' besloot ik het allemaal zelf te doen. Ik heb er soms moeite mee om taken uit handen geven. Daardoor heb ik zelf de hele distributie op mij moeten nemen.»

HUMO Geen spijt van gehad?

MORIS «Ik heb met mijn plooifiets alle platenwinkels van Gent afgeschuimd met een rugzak vol lp's (lacht). Dat was zwaar, maar achteraf gezien wel grappig.

»De meeste platen verkopen we wel tijdens de optredens. En Bandcamp is misschien oldskool, maar het werkt nog steeds. Onlangs heb ik nog platen naar Griekenland en Engeland mogen opsturen!»

HUMO Bizar, want je zingt in het Nederlands.

MORIS (onderbreekt) «Begrijp je de teksten?»

HUMO Die zijn inderdaad niet altijd verstaanbaar. Is dat een artistieke keuze?

MORIS «Bij Nederlandstalige muziek worden de teksten vaak verstaanbaar gemáákt. Op elk woord of elke lettergreep wordt nadruk gelegd. Wat ik doe, is écht zingen, al loop ik dan het risico dat mijn zanglijnen verdrinken in de muziek.»

'Lien, doe gewoon eens iets in het Engels' Vader van Lien

HUMO Waarom ben je in het Nederlands beginnen te zingen?

MORIS «Een ex-vriend heeft me dat jaren geleden gevraagd. Ik heb het toen voor de fun geprobeerd, en meteen besefte ik dat het nogal dom is om in het Engels te zingen. Ik spreek toch niet de hele dag Engels? Ik hou bovendien van het Nederlands en van Nederlandse woordspelingen.»

HUMO Het beperkt wel je kansen op een internationale doorbraak.

MORIS «We zijn zelfs nog niet eens nationaal doorgebroken! (lacht) Mijn vader zegt vaak: 'Lien, doe gewoon iets in het Engels', maar dat voelt niet juist aan voor mij.»

Weglachen

HUMO Het is bij Piquet een komen en gaan van muzikanten.

MORIS «Senne, onze bassist, raakt niet van mij af. We zaten als jongere samen op de school waar ik nu lesgeef. Sinds 2008 maken we al samen muziek. De gitarist is ondertussen al onze derde. Ook de drummer hebben we recent gewisseld.»

HUMO Houden zij het niet vol met jou, of jij niet met hen?

MORIS «Plots kun je het gevoel hebben: 'We snappen elkaar niet meer.’ Het kost soms te veel moeite, of de combinatie werkt niet meer. Af en toe stuurden ze onze muziek in een andere richting dan ik in mijn hoofd had, vaak op momenten dat ik ook moeite had om mijn hersenspinsels in muziek te vertalen. Eigenlijk heb ik iemand nodig die mijn gedachten kan lezen (lacht).»

HUMO Is ‘De meute’ een persoonlijke plaat?

MORIS «Natuurlijk, al is dat op het eerste gezicht misschien niet zo. Zowel inhoudelijk als muzikaal gaat het alle kanten uit. Pascal (Deweze, producer, red.) heeft er gelukkig een rode draad door kunnen trekken en er vorm aan kunnen geven.

»Natuurlijk zijn er wel bepaalde dingen in mijn leven die ik wil afsluiten met mijn plaat, maar daar ga ik niet overdreven dramatisch over doen. Je moet jezelf niet te serieus nemen, en het kitschy artwork is daar een voorbeeld van. Dingen weglachen helpt af en toe.»

Parels en bloemen

HUMO Je gaat binnenkort exposities organiseren rond je plaat.

MORIS «Klopt. Het wordt een tentoonstelling waar bezoekers naar de songs van 'De meute' kunnen luisteren terwijl ze naar een beeldend kunstwerk kijken dat bij de song past. Met koptelefoons, zoals in de Media Markt - alleen weet je nu wél waar je naar moet kijken (lacht). In een museum verlaat je de expo met een boekje met alle werken erin, bij mij kun je een plaat kopen als aandenken.»

HUMO Je hebt al zo'n expositie op poten gezet. Hoe waren de reacties?

MORIS «De bezoekers toonden veel interesse. Door het gevarieerde karakter van de plaat pikt iedereen wel een ander detail op. Sommigen vragen zelfs in welke taal ik zing (lacht). Het is leuk dat ik mensen aan het denken zet.»

HUMO Vanwaar kwam het idee van de beeldende werken?

MORIS «Dat knutselen is een hobby waar ik al langer mee bezig ben. Ik kan soms met de kleinste dingen een hele dag prutsen. Een vriend vroeg mij eens waarom ik die hobby niet aan mijn muziek koppelde. Ik schrok ervan dat ik zelf nog niet op dat idee gekomen was. De dag erna ben ik eraan begonnen. Ik ben iemand die alles snel beu is, maar op dat moment had ik een concreet doel.»

'Soms vraag ik mezelf af waar ik mee bezig ben, of ik er niet beter mee zou stoppen'

«Dingen bij elkaar zoeken die op het eerste gezicht niet matchen, en ze dan toch mooi in elkaar doen passen: dat is de kunst. Zo heb ik bijvoorbeeld parels en bloemetjes gebruikt van de Mariastolpen van mijn overgroottante. Het is kitsch, hè. Soms sta ik er even bij stil en vraag ik me af: ‘Waar ben ik mee bezig?’ (lacht)»

HUMO Heb je dat gevoel vaker?

MORIS «We hebben recent in de AB gestaan met Goat Girl. Dé AB! Toen we aan het spelen waren, dacht ik: ‘Godverdomme, het klinkt niet goed.’ Ik voelde het niet, ik voelde helemaal niks. Toen dacht ik: ‘Misschien moet ik er gewoon mee stoppen.’ Gelukkig waren de reacties wel positief.

»Soms vraag ik me oprecht af: 'Moet ik nog wel muziek maken? Heeft iemand er iets aan? Heb ík er iets aan?’ Het mag geen opgave worden. Nu mijn muziek meer tastbaar is geworden, is het natuurlijk makkelijker om gemotiveerd te blijven - je moet het roze vinyl eens zien!»

HUMO Wat is je doel met Piquet?

MORIS «Ik wil veel spelen en me gewoon amuseren. Ik heb overdag een job die ik graag doe. Piquet is in de eerste plaats een uitlaatklep. Geld ga ik er niet mee verdienen, vrees ik. Als ik blijf doen wat ik nu doe, zal het meer kosten dan het opbrengt - of ik moet mezelf beginnen te verkopen en influencer worden (lacht).»

HUMO Droom je er dan niet van om een ster te worden?

MORIS «Dat lijkt me vooral erg vervelend. Ik vind het natuurlijk leuk om aandacht te krijgen van een groot blad als Humo, maar dan om tegen mijn papa te kunnen zeggen: 'Kijk, ik doe het nog steeds in het Nederlands en tóch schrijft Humo erover!' (lacht)»