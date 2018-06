Humo's Ultieme Festivaldag: het eindoverzicht

'Wat is de best mogelijke festivaldag?' Die vraag probeerde Humo de voorbije drie weken te beantwoorden. Elke dag mocht een festivalminnende bekende Vlaming, artiest of andere muziekkenner de line-up onder handen nemen om zo tot dé ultieme festivalaffiche te komen. Vandaag analyseren we het eindresultaat en blikken we terug op het komen en gaan van artiesten.

Drie wekend geleden stelde onze muziekredactie een ideale line-up samen. Ondertussen hebben 14 muziekkenners de affiche onder handen genomen, en telkens één artiest er meedogenloos uitgegooid om vervolgens een eigen favoriet toe te voegen. We overlopen met jullie de blijvers en de losers aan de hand van de beste quotes uit de reeks.

Definitieve line-up

Van de twaalf artiesten die startten, hebben er maar liefst acht (!) zonder kleerscheuren de finish bereikt. Headliner Anderson .Paak heeft zijn positie op de affiche alleen maar verstevigd. Ook Kamasi Washington, George Clinton en James Holden bleken ongenaakbaar. Opvallend is dat alle Belgische artiesten gebleven zijn; omdat niemand ze eruit durfde zwieren of omdat ze gewoon stuk voor stuk steengoed zijn?

Anderson .Paak

'Niets ergers dan mensen die spaties verkeerd zetten maar Anderson .Paak vergeven we alles.' - (sw)

Childish Gambino

'Die man is een halfgod - of een hele god voor mijn part. (...) Hij is een levend Gesamtkunstwerk.' - Michèle Cuvelier

The Hives

'Het is een groep waar ik enorme fan van ben en die na al die jaren nog niet teleurgesteld heeft.' - Thibault Christiaensen

The Afghan Whigs

'Ik mag er niet aan denken dat Greg Dulli en co. ooit zouden stoppen. I'm really slobbering! Ik heb zelf nog een tijdje hun 'If I were Going' gespeeld met een groepje.' - John Crombez

Kamasi Washington

'Mogen wij u al toefluisteren dat de nieuwe plaat van saxofoonwonder Kamasi Washington – ‘Heaven & Earth’, uit op 22 juni – geniaal is? Maar live is hij altijd nog nét iets beter.' - (vvp)

George Clinton:

'Zijn passage op Humo's Ultieme Festival is wellicht de laatste, maar dan echt állerlaatste keer dat u in zijn ruimteschip kan stappen, om langsheen de pla(ne)ten van ‘s mans klassieke groepen Funkadelic en Parliament te vliegen.' - (vvp)

James Holden:

'Holden werkt in op buik, benen én hoofd, en dus op de volledige festivalganger.' - (fvd)

Khruangbin:

'Het bewijs dat Texanen wél beseffen dat er nog een wereld is buiten de grenzen van hun ranch.' - Mattias Goossens

Blackwave.

'U kan tijdens de zomer gaan kijken naar The Roots en Kamasi Washington en Talib Kweli & Mos Def, maar er is ook de okselfrisse Antwerpse groep die de muziek van al die groepen tot één zomers geluid weet te combineren: blackwave.' - (vvp)

Angèle

'Op een jaar tijd en met behulp van een paar bijzonder catchy singles veranderd van ‘de zus van Roméo Elvis’ naar de coolste Belgische zangeres van het moment.' - (sw)

Paper Hats

'Het Brusselse paper hats neemt létterlijk een fysieke wall of sound mee, waaruit ze op indrukwekkende wijze elektro weten te puren die aanleunt bij Soulwax of Shameboy, om even later de diepste krochten van de techno te verkennen - inclusief Oosterse of weten-we-veel-welke invloeden allemaal.' - (fj)

Teen Creeps

'Een uitmuntende opener op elk festival - ja, zelfs Tomorrowland!' - (fvd)

De geëlimineerden

Lorde

'Lorde bewijst dat pop niet veel nodig heeft om verschrikkelijk goed te zijn.' - (fj)

'Ongeveer de enige artiest op de line-up die ik niet wil zien.' - Fenne Kuppens

Nick Cave & The Bad Seeds

'Nick Cave is al 35 jaar een van de meest bevlogen performers van zijn generatie.' - (fvd)

' Heel leuk, maar ik zou veel liever een andere iconische band zien.' - Flo Windey

The War on Drugs

'De makers van de elf mooiste minuten rockmuziek van 2017.' - (sw)

'De enige war die ik voer bij het horen van hun slaapverwekkende sound, is die tegen het toevallen van mijn oogleden.' - Lloyd Vermeulen

My Bloody Valentine

'Kevin Shields vindt hoogstwaarschijnlijk een illegale manier om zijn versterkers op te drijven tot volumes die Joke Schauvliege tot een ontslag dwingen.' - (fj)

'Ik heb er persoonlijk niks mee.' - Michèle Cuvelier

The Rolling Stones

'Zet Mick Jagger als afsluiter op dat podium en ik ga botergeil naar de camping.' - Flo Windey

'The Rolling Stones zijn ouwe, volgevreten zakken die overigens nooit goed hun instrumenten beheerst hebben, en ik durf met open ogen te zeggen dat ik zelf een veel betere drummer ben dan die continu half ingeslapen Charlie Watts.' - Herman Brusselmans

Kensington

'Niet alleen de beste Nederlandse band sinds Golden Earring, maar tevens live een pletwals waar The Rolling Stones en dat soort zeikerds een boel kunnen van opsteken.' - Herman Brusselmans

'Kensington mag eruit.' - Gilke Vanuytsel

ABBA

'ABBA is overal. Is het niet als hologrammen op het hoofdpodium, dan wel door afschuwelijk slechte boxen op de camping.' - Fenne Kuppens

'Komaan, laten we serieus blijven, hè.' - Kurt Overbergh

Beyoncé & Jay-Z

'Wat een stem! Wat een présence! Wat een show!' - Kurt Overbergh

'Zo glad, zo berekend, zo commercieel. - Serge Simonart

D'Angelo

'The real deal: echte soul, echte funk, zonder pose of artificiële styling.' - Serge Simonart

'Ik heb net wat liedjes van D'Angelo gegoogeld en ben halverwege het zoeken in slaap gevallen van die softe muziek.' - Average Rob

Salut c'est cool

'Bring on Salut c'est cool!' - Lloyd Vermeulen

'Een collectief dat ik liever in een klein, vies, vuil zaaltje zou willen zien.' - Kirsten Lemaire

KOKOKO!

'Een rauwe sound met een punk-attitude die Afrikaanse, Arabische en Europese muziek bundelt.' - Gilke Vanuytsel

'Het soort muziek tijdens welke ik iets zou gaan drinken op een festival.' - John Crombez

Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob

'Wat de mensen nodig hebben op een festival is een goeie boit om af te sluiten.' - Average Rob

'De 'filefuif' moet zowat het ergste zijn dat sinds mosterdgas op onschuldige burgers werd losgelaten, dus verziek daar alsjeblieft geen festivalterrein mee.' - Mattias Goossens

SZA

'Doe mij voor nu maar SZA, voor de stem, de lyrics, de nummers, haar attitude én haar hairdo.' - Kirsten Lemaire

'Het is heel jammer om te zeggen, maar ik vind de line-up zoals die er nu uitziet echt slecht.' - Thibault Christiaensen

Overzicht: