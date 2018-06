TTT-berichten: Travis Barker (Blink-182) in verkeerde omstandigheden - Cher en een koeientong - Het pokergeluk van Steve Albini

Omdat ‘Beatle zijn’ niet op de lijst van zware beroepen voorkomt, ziet Paul McCartney zich op z’n 76ste genoodzaakt te blijven werken. Binnenkort verschijnt ‘Egypt Station’, Macca’s eerste studioplaat in vijf jaar, en tevens de eerste die genoemd is naar een land dat niet naar de achtste finales van het WK voetbal gaat TTT En omdat je tegenwoordig geen cent waard bent als je jezelf niet breed lullend weet te verkopen, geeft McCartney ook interviews. Zo haalde hij herinneringen op aan die keer dat hij in 2015 met Kanye West aan het nummer ‘FourFiveSeconds’ werkte, waar ook Rihanna op te horen is. ‘Ik zat op een gitaar te tokkelen terwijl Kanye de hele tijd naar foto’s van Kim Kardashian zat te kijken. Na een tijdje vroeg ik wanneer we eindelijk zouden beginnen te schrijven, maar daar was Kanye al mee bezig: Kim is zijn muze’ TTT En wij, deze woorden typend met één oog op Kims oude sekstape, maar denken dat we de enigen waren TTT Het gaat niet goed met Travis Barker, de drummer van Blink-182. Travis werd vorige week met bloedproppen in de armen opgenomen in het ziekenhuis, en dat kan levensgevaarlijk zijn in de verkeerde omstandigheden TTT Travis heeft aanleg voor verkeerde omstandigheden: tien jaar geleden liep hij zware brandwonden op bij een vliegtuigcrash, die hij amper overleefde. Een mens vraagt zich stilaan af: hoeveel spiegels heeft Travis al gebroken in z’n leven? TTT We kunnen natuurlijk niet allemaal het geluk van Steve Albini hebben. De bij leven al legendarische producer en allround moeilijke mens heeft bij een pokertoernooi in Las Vegas alle driehonderd tegenstanders afgedroogd en zo 105.000 dollar gewonnen TTT En nu het mooiste: Albini deed dat in een T-shirt van de Luikse punkband Cocaine Piss, die op dolle dagen weleens een plaatje met Steve durft op te nemen TTT Trent Reznor, opper-Nine Inch Nail, is boos op Taylor Swift en aanverwanten omdat die naar zijn mening iets te veel hun mond houden over al het kwaad in de wereld – en dus ook over Donald Trump, die z’n bestaan te danken heeft aan een wetenschapper die zich op een dag afvroeg wat er zou gebeuren als je een verkeerskegel met die ene boze smurf kruist TTT Trent: ‘Als je zo beroemd bent, is het je plicht om te wijzen op wat er fout loopt. Maar de Taylor Swifts van deze wereld hoor je niet, die maken zich te veel zorgen of ze hun carrière geen schade zullen berokkenen’ TTT Zeggen dat Ed Sheeran zich, bezorgd om zijn cv, ondertussen niet nuttig heeft beziggehouden, zou gelogen zijn. Ed heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan een zelfportret van z’n eigen kop in Lego-blokjes, en hij heeft het resultaat vorige week weggeschonken aan een ziekenhuis in Suffolk. Travis zal schrikken als hij wakker wordt in z’n ziekbed TTT Hopelijk heeft ook iemand, al dan niet in Lego, het gezicht van de dokters vereeuwigd toen ze de schenking aanvaardden TTT Cher, die in haar carrière ook verschillende hoofden heeft gehad, heeft in ‘The Late Late Show’ met James Corden een hap uit een koeientong genomen. Ze kreeg de keuze: ofwel happen, ofwel iets aardigs over Trump zeggen. Cher wist wat te doen TTT Vraagje tussendoor: wanneer precies begon de president te lijken op de heks uit het sprookje van Hans en Grietje? Nu maar wachten tot Donald bekendmaakt dat z’n beruchte muur uit peperkoek zal bestaan TTT Akon, de rapper van Senegalese afkomst, heeft aangekondigd dat hij dra een digitale munt lanceert: de Akoin TTT Jawel TTT En het is ’m menens: hij wil met de munt zijn thuisland Senegal uit het slop halen. Zo plant hij er ook een futuristische stad waar je alleen met zijn zelfbedachte munt terechtkunt. Naar verluidt zou de president van Senegal al meer dan achthonderd hectare land beloofd hebben aan Akon TTT We willen de rapper bij dezen wel tot voorzichtigheid aanmanen: wij kennen die kerel ook, hij heeft ons ooit een grote geldsom beloofd via e-mail en we hebben nooit iets gezien