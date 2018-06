TOUTPARTOUT sessions: Tom Rogerson betovert de Vooruit met avontuurlijke pianoklanken

De Engelsman Tom Rogerson bespeelt zijn piano en keyboard op een manier die niet anders te omschrijven is dan avontuurlijk en veelzijdig. Hij laat zijn werk duidelijk niet afhangen van één genre. Zo speelde hij in de postrockband Three Trapped Tigers en nam hij een 'electronic-folk fusion record' op. Zijn talent gaat niet onopgemerkt: in 2017 nam hij met Brian Eno 'Finding Shore' op en hij werkte samen met Deftones, Dillinger Escape Plan en Karl Hyde van Underworld. Toch is hij op zijn best als hij componeert en improviseert, en dat is exact wat hij in de Domzaal van de Gentse Vooruit deed.

In de sobere Domzaal in Vooruit komt Rogersons ‘Motion In Field’ helemaal tot zijn recht, terwijl de beelden je meenemen langs de verborgen hoekjes van de Vooruit en de weidse uitzichten over de stad.