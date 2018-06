Drake lost nieuw album: zijn zoon, XXXTentacion en Michael Jackson krijgen prominente plek in 'Scorpion'

Drake heeft officieel zijn dubbelalbum 'Scorpion' gelost, met de eerder uitgebrachte hitsingles 'I'm Upset', 'God's Plan', 'Nice For What'. Geen inhoudloze nummers, maar keiharde uitspraken van zowel Drake als de vele features op het album. Nicki Minaj, Ty Dolla Sign, Jay-Z, Future en Static Major passeren de revue, maar de opvallendste bijdrage komt zonder twijfel van Michael Jackson. In 'Don't Matter To Me' hoort u onuitgebrachte samples van de overleden King of Pop.

In verschillende nummers reageert hij op Pusha-T die Drake verweet zijn kind te verbergen. 'I wasn't hiding my kid from the world, I was hiding the world from my kid' klinkt het in 'Emotionless' en ook in 'March 14' gaat het over zijn zoon. De recente dood van omstreden rapper XXXTentacion wordt in 'Talk Up' besproken door Jay-Z: 'Y'all killed X and let Zimmerman live'. Zimmerman schoot in 2012 een zwarte student dood en werd vrijgesproken.