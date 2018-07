TTT-berichten: Een boeketje rechtszaken voor Ed Sheeran, en Dr. Dre - de webshop van Shakira - de plannen van Kanye West

Hackingslachtoffer van de week: Ticketmaster, het bedrijf dat een groot deel van de wereldwijde ticketverkoop van concerten regelt, waaronder ook Belgische. Een collectief aan snoodaards zou via de glasvezelkabel de Britse kantoren binnengedrongen zijn, en er pas weer ingekropen zijn nadat ze tal van privégegevens van klanten hadden buitgemaakt TTT Of er ook gegevens gestolen zijn van Belgische klanten is nog niet bekend, maar de kans bestaat dat uw regenjas met hoge kraag en deukhoed vergeefs waren: als u vorig jaar aanwezig was bij het concert van Hanson in Trix komen we er tóch achter TTT Aflijvig: Joe Jackson, stamvader, manager en originele uitbuiter van het geslacht der Jacksons. Taai als een leren portefeuille, maar pancreaskanker kreeg ’m er uiteindelijk toch onder. Jackson werd 89 TTT ...en staat in het hiernamaals al op de muur te bonken om aan de buurman te vragen of het niet wat stiller kan. Want ook Mark Verbeeck, frontman van het in de juiste kringen nog altijd legendarische Zyklome A, is vorige week ingetrokken in de eeuwige Tower of Song. Verbeeck was al even ziek, hij werd amper 54 TTT Toepasselijke Zyklome A-songtitel: ‘People Die’ TTT Brendon Urie, frontman van Panic! At The Disco, zet zich voortaan in voor het goede doel en heeft met de ‘Highest Hopes Foundation’ een eigen mensenrechtenorganisatie opgericht TTT Lovenswaardig, maar aangezien zijn band wel blijft bestaan, zal het verbieden van folteren en ander nodeloos lijden wel niet héél hoog op de prioriteitenlijst staan TTT O jee: Maynard James Keenan, stem en gezicht van onder meer Tool en A Perfect Circle, wordt beschuldigd van verkrachting TTT De aantijgingen werden vorige week op Twitter geplaatst door een anonieme vrouw die vertelt hoe ze op haar zeventiende door Keenan verkracht werd op zijn tourbus TTT Keenan, ook op Twitter, doet de beschuldiging af als ‘clickbait’ TTT En wat er dán gebeurde, geloof je nooit TTT Een boeketje rechtszaken: Ed Sheeran wordt opnieuw aangeklaagd voor het plagiëren van Marvin Gayes ‘Let’s Get It On’ met zijn ‘Thinking out Loud’, maar deze keer door een andere partij die ook een deel van de rechten van het origineel bezit TTT De partij eist honderd miljoen dollar. Nou TTT Dan komt Dr. Dre er nog goedkoop af: hij moet van de rechtbank 25 miljoen betalen aan voormalig zakenpartner Steven Lamar, die beweerde dat Dre het idee om koptelefoons te gaan slijten van hem gestolen zou hebben TTT Aangezien Lamar ook al honderd miljoen eiste, valt het vonnis dus nog mee voor Dre. Ook niet vergeten dat hij zijn ‘Beats by Dre’ in 2014 aan Apple verkocht voor drie miljard dollar. Lees: hij overleeft het wel TTT Citaat van de week komt van Liam Gallagher. Wat hij ermee probeerde te zeggen, weten we na dagenlang analyseren nog altijd niet, dus hier Liams integrale tweet: ‘So I wake up to news that I hit another and I mean another all time low after my vile and I mean vile outburst outburst did somebody say outburst about Fred mercy I’m sooooooo sorry if I upset anybody it’s a good job there’s 24 hours in a day as you’ll get over it’ TTT Debuut van de week: dat van Lewis Hamilton, die buiten ieders medeweten een gastoptreden zou hebben gegeven op ‘Liberation’, de comebackplaat die Christina Aguilera onlangs maakte omdat ze nog niemand gevonden heeft om honderd miljoen van te eisen TTT Lewis zou te horen zijn op ‘Pipe’ onder de schuilnaam ‘XNDA’. Mocht er iets van aan zijn, dan zou hij de tweede Formule 1-piloot zijn die muziek gaat maken TTT De eerste blijft natuurlijk Michael Schumacher. ‘SCHUMACHER! Vroaaaar!’ TTT Shakira heeft een halsketting uit haar webshop verwijderd nadat aandachtige surfers erop hadden gewezen dat het kleinood verdacht veel leek op een ‘zonnewiel’, een nazisymbool dat bestaat uit meerdere samengevoegde swastika’s TTT Shakira: ‘Het was nooit mijn bedoeling iemand te beledigen, ik wens me dan ook oprecht te verontschuldigen voor deze vuile jodenstreek’ TTT Kanye West loopt met het plan rond om een jaar lang elke week een plaat uit te brengen TTT Een ambitieus plan, aangezien hij er met ‘Ye’ twee jaar over heeft gedaan om een hálve plaat uit te brengen TTT Wij hadden trouwens ook ooit het idee om een jaar lang elke week een grappige pagina over popnieuws te schrijven, en we hangen er al bijna twee jaar aan vast TTT Vroaaar!