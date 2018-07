Stoelen en tafels aan de kant, de festivalzomer van Portland

De Vlaamse groep Portland won De Nieuwe Lichting 2018, heeft meer dan een miljoen Spotify-streams met de single ‘Pouring Rain’ en staat deze zomer op zoveel festivals dat ze gegarandeerd in een straal van dertig kilometer rond uw woning spelen. ‘Gisteren zaten we op café en voelden we ons schuldig omdat we even níét met Portland bezig waren.’

'De finale van Humo's Rock Rally was zonder twijfel ons slechtste optreden ooit'

We spreken af op een zonnig terras tegenover de AB, waar Portland in de finale van Humo’s Rock Rally 2016 een trauma opliep.

Jente Pironet «Dat was zonder twijfel het slechtste optreden dat ik ooit heb gespeeld. Niets liep lekker. Ik stierf van de stress, onze apparatuur werkte niet naar behoren en we maakten de domme fout om een nieuw nummer voor de allereerste keer te spelen in de finale van de Rock Rally. Aan alle toekomstige finalisten: níét doen! Ik heb na onze set mijn gitaar in een hoek gegooid en ben weggegaan uit de AB.»

Sarah Pepels «Ik heb hem drie uur later teruggevonden in een café verderop, waar hij al wat Duvels had gedronken (lacht). Ach, Portland stond nog in z’n kinderschoenen. Dit najaar nemen we revanche in de nu al uitverkochte AB Club.»

HUMO Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Pepels «Ik was drie jaar geleden net begonnen aan mijn opleiding als zangeres aan de PXL-Music hogeschool in Hasselt. Ik huurde een kamer in het Muzikantenhuis, waar veel studenten verblijven en naar hartenlust mogen repeteren. Jente was mijn overbuur. Op een feestje vroeg hij of ik niet in zijn band wou spelen. Hij liet me enkele demo’s horen, ik was metéén overtuigd.»

HUMO Wat was jullie eerste indruk van elkaar?

Pepels «Op één van mijn eerste avonden in het Muzikantenhuis begonnen enkele vrienden te jammen en plots kroop Jente, al zingend, achter de drums. Ik zat daar als klein meisje naar al dat talent te kijken. Ik was zwaar onder de indruk van Jentes stem en kunstzinnigheid.»

Pironet «Ik vond Sarah een geweldige zangeres én persoon. Onze vriendschap heeft nooit moeten groeien. We hadden elkaar amper één keer gesproken, maar het leek alsof we elkaar al jaren kenden. We wisten heel snel dat we samen betere muziek zouden maken dan alleen.»

HUMO Vragen mensen vaak of jullie een koppel zijn?

Pironet «Heel vaak. Ik begrijp waarom ze dat denken. Maar we zijn beste vrienden, bijna zoals broer en zus, dus dat zou heel raar zijn. Bovendien is het niet slim om een relatie te beginnen met je bandleden, negen op de tien keer loopt dat verkeerd af.»

Pepels «Zo is dat.»

HUMO Zijn jullie intussen al afgestudeerd?

Pepels «Jente wel, ik moet mijn bachelorproef nog maken.»

HUMO Krijg je niet automatisch een diploma van de popschool als je een song uitbrengt die meer dan een miljoen keer gestreamd wordt?

Pepels (lacht) «Ik zou er mij gemakkelijk vanaf kunnen maken, ja. Maar ik wil voor mijn bachelorproef een eigen project opzetten. Ik ben altijd achtergrondzangeres geweest, nu wil ik weleens ontdekken wat ik in mijn eentje kan. Zelfs al vind ik dat eng, want ik heb weinig zelfvertrouwen. Maar Portland zal altijd op de eerste plaats komen.»

HUMO Toen ik het Antwerpse hiphopduo blackwave. een maand geleden vroeg naar hun favoriete nummers van 2018, noemden ze ‘Pouring Rain’: ‘Een geweldige folksong met trap-invloeden.’

Pepels «Wat een compliment! Die clash tussen akoestisch en elektronisch willen we blijven opzoeken.»

Pironet «Ik had nooit verwacht dat ‘Pouring Rain’ zoveel zou losmaken. Ik heb het nummer acht jaar geleden geschreven, tijdens een moeilijke periode na de scheiding van mijn ouders. Ik heb die song nadien stiefmoederlijk behandeld, als een simpel liedje uit mijn puberteit. Ik vind dat ik sindsdien al betere liedjes heb geschreven. Maar toch is het een eigen leven gaan leiden.»

Pepels «Ik herinner me nog de eerste keer dat ik ‘Pouring Rain’ hoorde. Het was een demo: geen beats, geen zotte productie, gewoon de pure song. Ik vond het zo ongelooflijk mooi dat ik er de rest van de dag niet goed van was. Hoe vaak we dat nummer ook spelen, het raakt me elke keer opnieuw.»

HUMO Grotendeels dankzij ‘Pouring Rain’ wonnen jullie De Nieuwe Lichting 2018. Nog geen vijf minuten nadat jullie de trofee gekregen hadden, lag die stuk op de grond.

Pepels «De trofee was blijkbaar nog inderhaast aan elkaar gelijmd. Studio Brussel had ons daarvoor gewaarschuwd, maar als je net De Nieuwe Lichting hebt gewonnen, is het natuurlijk moeilijk om rustig te blijven (lacht).»

Pironet «Ze hebben ons een nieuwe trofee beloofd, maar die hebben we nog niet gekregen. Niet erg: scherven brengen geluk.»

HUMO Jullie scoorden met ‘Pouring Rain’ en jullie cover van alt-J’s ‘Matilda’ deed het erg goed in De Afrekening. Wat mogen we nu verwachten?

Pironet «We zijn vijfentwintig uur per dag bezig met Portland. Als we eens een dag niet samen zijn, bellen we elkaar om te brainstormen. Welke optredens doen we? Wanneer repeteren we? Bij welk label tekenen we? We doen veel festivals deze zomer en clubs dit najaar. Ik leg mezelf ook op om elke week minstens één nieuwe song te schrijven. Op het randje van maniakaal, ik weet het. Gisteren zaten we op café en voelden we ons schuldig omdat we even niet met Portland bezig waren (lacht).»

Pepels «We zijn nu vooral op zoek naar ons geluid. We willen het dromerige en melancholische gevoel van ‘Pouring Rain’ opwekken zonder te rekenen op zwaar studiowerk. Aan ‘Pouring Rain’ is flink gezwoegd en dat hoor je. We willen spontaner werken en nummers uitbrengen zoals we ze live spelen. Inhoud boven vorm, zodat de song centraal blijft staan.»

HUMO Heb je in 2018 nog een plaat nodig om door te breken?

Pironet «De muziekindustrie is fel veranderd door het internet en streamingdiensten. Vroeger kocht je de plaat van een artiest van wie je fan was. Nu vertrouw je op een afspeellijst of klik je op suggesties van YouTube. Daardoor doen singles het heel goed en heb je zelfs geen plaat meer nodig om op een festival als Rock Werchter te staan. Ik denk dat onze dromerige muziek pas helemaal tot z’n recht zal komen op een plaat, maar voorlopig doen we het met singles: in september brengen we de nieuwe uit.»

HUMO Sarah, ik las dat je onlangs muziekworkshops hebt gegeven aan revaliderende patiënten in een Hasselts ziekenhuis. Hoe was dat?

Pepels «Onvergetelijk. Mijn papa is meermaals geopereerd vorig jaar. De operaties waren zwaar, maar alleen in zijn ziekenhuiskamer liggen vond hij het lastigst. De tijd kroop voorbij en hij voelde zich eenzaam. Hoe lastig moet het dan niet zijn voor patiënten die maandenlang in het ziekenhuis liggen? Ik heb proberen te helpen door te doen wat ik het beste kan: muziek maken. Tijdens de workshops liet ik patiënten teksten schrijven, zingen en een hoesje schilderen. Daarmee heb ik voor iedereen een cd’tje opgenomen. Ik krijg nog steeds e-mails van die lieve mensen.»

HUMO Kan muziek iedereen raken?

Pepels «Sowieso. Muziek gaat verder dan eender wat.»

Pironet «We geven allebei zangles aan mensen van heel verschillende leeftijden. We leren hen geen opera zingen, maar we leren hen muziek te voelen. Zelfs al zing je vals, soms moet je je emoties gewoon eens kunnen uiten.

»Frank Vander linden citeerde vorig jaar Nick Cave in Humo: ‘Ik schrijf geen liedjes omdat ik iets wil zeggen, ik schrijf liedjes om te weten te komen wat ik wil zeggen.’ Als ik zonder al te veel nadenken begin te zingen, komen er bepaalde woorden uit m’n mond. Achteraf merk ik dan dat ik iemand toch meer mis dan ik besefte, of dat ik iets aan het opkroppen was.»

HUMO Wat is het mooiste compliment dat jullie al gekregen hebben?

Pepels «Onbekenden die me op straat herkennen en me vertellen dat onze muziek hen geraakt heeft.»

Pironet «Of mensen die na een optreden vertellen dat onze muziek hen door een donkere periode geholpen heeft. Daar zullen we nooit aan wennen.»

Portland speelt op 21 juli op het Boomtown Festival, 2 augustus op OLT Rivierenhof en 3 augustus op Festival Dranouter. Alle speeldata: facebook.com/PortlandBelgium.