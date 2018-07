TTT-berichten: het stembereik van Meat Loaf - heibel tussen Russell Crowe en Azelia Banks - de moord op Tupac

Vertrekt dra weer op tournee: de intussen 70-jarige Meat Loaf, die ook anno 2018 duidelijk geen boodschap heeft aan kalenders die hem erop proberen te wijzen dat de 20ste eeuw al even achter hem ligt TTT Wel de kleine lettertjes lezen voor u tickets koopt: Meat Loaf zal namelijk geen noot zingen. Omdat ons aller vleesbrood na ettelijke decennia on the road nog ongeveer evenveel stembereik heeft als een socialist in Antwerpen, laat hij het zingen over aan Caleb Johnson, die vier jaar geleden de Amerikaanse versie van ‘Idool’ heeft gewonnen. Als het dát is of de vergetelheid, zouden we eerlijk gezegd toch even twijfelen TTT Meat Loaf zal wel aanwezig zijn op de concerten: hij vertelt tussen de nummers door verhalen over zijn carrière en over hoe hij in de jaren 70 songschrijver Jim Steinman leerde kennen. Wie een ticket koopt, zal dus tegen betaling dezelfde Meat Loaf-ervaring krijgen als om het even wie ooit naast hem op dezelfde bus heeft staan wachten TTT Het hervormde Smashing Pumpkins heeft een concert gespeeld in de achtertuin van het huis waar destijds de videoclip van ‘1979’ is opgenomen. Zoals dat gaat met luidruchtige feestjes, belden de buren al snel de politie – het grootste bezwaar: hun bloemperken konden de hoeveelheden urine niet slikken TTT De opgetrommelde agenten wachtten wel keurig tot de bisronde om de stekker eruit te trekken. Een beter bewijs dat Billy Corgan bijlange niet meer de balorige tiener is die hij zelf denkt te zijn krijgt u niet meer TTT Meat Loaf: ‘1979? Daar kan ik je nog een paar verhalen over vertellen, vriend’ TTT Zouden ook de tourbus weer in gang proberen te duwen: The Kinks, die volgens frontman Ray Davies al bezig zouden zijn aan een nieuwe plaat. Het enige probleem: ‘De twee andere overblijvende leden kunnen elkaar niet luchten’ TTT Mocht u nog geld willen weggooien: Azealia Banks, nog steeds behoorlijk knetter, heeft een GoFundMe-inzameling in het leven geroepen om een rechtszaak aan te spannen tegen Russell Crowe. Azealia beweert dat Russell haar twee jaar geleden in het gezicht heeft gespuwd op een feestje, en wil nu 100.000 dollar bij elkaar krijgen om haar gram te kunnen halen voor de rechter. Dat Crowe al eens gelijk kreeg omdat Azealia volgens de toen opgedaagde agenten ‘een serieuze bedreiging vormde’, wil ze niet gehoord hebben TTT Voorlopig staat de teller evenwel op 3.000 dollar: dat volstaat amper om Meat Loaf nog eens ‘die met de spaghetti en de verstopte wc op de tourbus’ te horen vertellen TTT Leestip: de commentaren van de lui die vrolijk de kelk aan zich laten voorbijgaan op de GoFundMe-pagina van Azealia. De beste: ‘I’m good’ TTT Er is al 22 jaar verstreken sinds Tupac werd neergekogeld voor een stoplicht in Las Vegas, maar nu zouden we misschien toch te weten komen wie die nacht de leverancier van het lood was. In de nieuwe Netflix-serie ‘Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G.’ komt ene Keefe D aan het woord, rapper en bendelid, en naar eigen zeggen inzittende van de wagen waarin ook de schutter op de achterbank had plaatsgenomen TTT Helaas wil Keefe niet zeggen hoe de moordenaar heet, omdat dat tegen de street code zou indruisen. Blij om te zien dat zelfs geharde bendeleden respect hebben voor de wegcode. Dan kunnen we op zijn minst veronderstellen dat de daders voorrang van rechts hebben gegeven tijdens hun vlucht TTT ‘Scorpion’, de nieuwste plaat van Drake, is uit. En als u een trouwe Spotify-gebruiker bent, zult u dat geweten hebben TTT De plaat verbrak het record van de meeste streams in de eerste week na de release, en het streamingplatform doet er werkelijk alles aan om ‘Scorpion’ te promoten. Zo hebben aandachtige gebruikers erop gewezen dat zelfs afspeellijsten die geen enkel nummer van Drake bevatten, in sommige gevallen wel zijn afbeelding tonen TTT En dat is natuurlijk even belachelijk als het omgekeerde: tickets kopen voor een concert van een artiest en hem dan niet horen zingen TTT Tenzij wij tegen volgende week vervangen zouden worden door een voormalig ‘Idool’-winnaar: tot volgende week! TTT Het zou zomaar eens kunnen, want wat heeft die met z’n lange haar tegenwoordig ook te doen?