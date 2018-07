Biebers bruid in de branding

Justin Bieber is in enkele jaren tijd afgegleden van appetijtelijke lesbo naar de vent die je slechte wiet probeert aan te smeren achter de botsauto’s.

Het type dat denkt dat het vast aan de carburator ligt en daar gerust eens wil naar kijken want zijn nonkel is garagist en dat zit in de familie en je achteraf vraagt of je zeker bent als je aankaart dat je vijfdeurs plots een driedeurs is. En een ander merk.

Het soort dat in mei nog een relatie had met Selena Gomez en twee maanden later verloofd is met ene Hailey Baldwin. Die eerste is 25 maar ziet eruit alsof ze haar tijd verdeelt tussen zo’n akelige missverkiezing voor kinderen en oma’s porseleinen poppenverzameling. Ze heeft het grootste aantal volgers op Instagram omdat deze wereld er een is van analfabete tienermeisjes en mannen op zoek naar een strafblad.

Hailey Baldwin is dan weer de dochter van de ooit als acteur omschreven Stephen Baldwin, de trotse eigenaar van het pruilmondje waarop Donald Trump een heel presidentschap heeft gebaseerd. Hailey is model en dus ook tv-presentatrice en ze beoefent dat ambacht aan de zijde van gerespecteerd rapper Method Man in het programma ‘Drop the Mic’, waarin bekend volk elkaar te lijf gaat met rhymes waarmee Meth zijn gat nog niet zou willen afkuisen.

Van de Wu-Tang Clan naar een commerciële baggerspin-off van een rubriekje van James Corden, zelf een commerciële baggerspin-off van Graham Norton, geflankeerd door een rijkeluiskindje dat rondhangt met de Kardashians en Justin Bieber: blijkbaar Rulet Cash wel degelijk Everything Around Mista Mef. Shame on a N… Maar het weze Baldwin gegund. Ze stapt in het huwelijksbootje met de droom van elke pestkop.

’s Werelds bekendste webcameigenaar Perez Hilton was zo enthousiast over het nieuws en de bijbehorende geruchten in de donkerste krochten van laten we het journalistiek noemen, dat hij alvast heeft gezorgd voor een zee van ejaculaat om de horizon over tegemoet te peddelen.

Binnen een dikke maand riskeert Bieber gewoon weer een strafblad en spoelt Hailey Baldwin aan in de smeuïge branding