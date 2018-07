TTT-berichten - Slecht nieuws! Brand tijdens optreden Bruno Mars, maar concert kon worden voortgezet

De hemeltergende eighties-pastiche Steel Panther, een groep die bewijst dat niet-grappige parodieën na een tijdje gewoon even vermoeiend worden als het origineel – zie ook: ‘Tegen de sterren op’ – is in opspraak gekomen om een gitaarpedaal. Of preciezer, de naam van het pedaal: de ‘Pussy Melter’ TTT Die naam werd bedacht door gitarist Satchel, met het plan om het ding op de markt te brengen. We kijken even op de – haha! – doos en citeren de beschrijving: ‘Het was de bedoeling om een geluid te bekomen dat zo nat was als de vrouwtjes op de eerste rij van een Steel Panther-concert’ TTT Heisa bleef natuurlijk niet lang uit. Maar de groep, zo valt te lezen op Twitter, laat weten niet onder de indruk te zijn TTT Goede smaak is nu eenmaal relatief als je band het soort glamrock herkauwt dat de eerste keer al een uur in de wind stonk TTT Ook weer niet onbesproken gebleven vorige week: Nigel Farage, die op z’n donder kreeg van Rage Against The Machine omdat hij een podcast heeft onder de naam ‘Farage Against the Machine’. Kijk, heren van Steel Panther: dát is een naam TTT Rage liet weten niet gevleid te zijn met de verwijzing, en wees erop dat ze zich al decennia lang verzetten tegen ‘de nauwelijks verholen racistische praat en retoriek tegen immigranten’ die Farage in zijn podcast slijt TTT Hoever moet een mens eigenlijk heen zijn voor hij vrijwillig een podcast van Nigel Farage downloadt voor op de trein? TTT John Lydon heeft tijdens een concert van Public Image Ltd. op het podium de as uitgestrooid van een gecremeerde fan. Dat was de laatste wens van Stuart, de stofwolk waarvan sprake TTT Nu kan dat. Zou zoiets zijn gebeurd ten tijde van de Sex Pistols, dan was Stuart al snel verdwenen in de neusvleugels van Sid Vicious TTT Ons medeleven gaat echter uit naar de conciërge die later die avond de zaal nog moest stofzuigen TTT Blood sugar baby: een vrouw die twee jaar geleden in Belfast naar een concert van Red Hot Chili Peppers ging kijken, krijgt nu 2.000 pond toegewezen door de rechtbank TTT De reden? De security had haar meegebrachte energiedrank in beslag genomen tijdens het optreden. Allemaal goed en wel, tot bleek dat de vrouw diabetes had en de energiedrank had meegenomen om ter plaatse haar suikerspiegel te regelen TTT Het Louvre heeft laten weten voortaan een rondleiding te organiseren die gebaseerd is op de clip van ‘Apeshit’ van het echtpaar Beyoncé en Jay-Z, aldaar opgenomen TTT De rondleiding zal bezoekers langs dezelfde kunstwerken en plaatsen gidsen die in de clip te zien zijn. Want die waren er daarvoor natuurlijk nog niet TTT ‘Daar ziet u de Mona Lisa, vooral bekend van de clip van Beyoncé en Jay-Z. Daar links van de Venus van Milo ziet u dan weer de donkere nis waar ze tussen de opnames door een vluggertje deden, en daar rechts kunt u de lift zien waarin Jay-Z nog eens op z’n bek heeft gekregen van Solange’ TTT Over klappen uitdelen gesproken: Chris Brown is weer eens gearresteerd voor geweldpleging. Hij had nauwelijks zijn concert in Florida afgewerkt of hij werd bij de kraag gevat door in de coulissen wachtende agenten: er liep nog een arrestatiebevel tegen hem TTT Brown, dat weet u, trakteert zijn vriendinnen weleens op Liefde en Begrip TTT Dat zijn de namen die hij zijn vuisten geeft TTT Op Werchter haalden Gorillaz de eindmeet nog zonder kleerscheuren, maar twee dagen later op het Deense Roskilde-festival liep het minder goed af. Toen Damon Albarn en vrienden daar ‘Clint Eastwood’ inzetten, plofte Del the Funky Homosapien pardoes van het podium toen hij aan zijn rap moest beginnen TTT Meteen het einde van het optreden: Del moest naar het ziekenhuis. Verdict: zeven gebroken ribben en een klaplong. Hoge podia, daar in Denemarken TTT Voor de sadisten: beelden op YouTube TTT Ook kampend met podiumperikelen: Bruno Mars. Tijdens zijn concert in Glasgow vorige week brak een klein brandje uit op het podium nadat er iets te enthousiast vuurwerk werd gebruikt tijdens de lichtshow TTT De boel lag even stil voor er uiteindelijk nog slechter nieuws kwam: het optreden, zo bleek al snel, kon helaas worden voortgezet