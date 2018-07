Het tourleven volgens ABBA

Vijfendertig jaar na hun split gaan de blonde, de bruine en de twee tuinkabouters weer op tournee. Niet letterlijk natuurlijk, wel als hologrammen, want wie wil anno 2018 zijn muzikale helden nog in levenden lijve zien? Het blijft alvast wachten tot de erven Wally in actie schieten en de mensheid de eeuwig levende Eddy geven die ze verdient.

In 2000, toen de vier nog energieke vijftigers waren, sloegen ze naar verluidt een aanbieding van zo’n 830 miljoen euro af voor een reünietournee. Er kan hen dus moeilijk worden verweten dat ze het enkel doen voor the money, money, money. Zweden zijn gewoon niet op geld belust. Kijk maar naar IKEA-oprichter Ingvar Kamprad, die in 2011 beloofde om 1 miljard euro aan het goede doel te schenken, nadat aan het licht kwam dat de knutselaar dat tot diep in de jaren 50 ook al deed aan extreemrechtse politieke partijen.

Al een geluk dat er toen nog geen hologramtechnologie bestond. Leni Riefenstahl zou er wel weg mee weten. Het lijkt nog maar een kwestie van tijd voor onze N-VA wat partijgeld tegen een virtuele Bart De Wever aan smijt, om zo tot het einde der tijden over dit apenland te kunnen regeren. Tenminste, als er nog wat geld over is voor een hologram van een onze zo kostbare normen en waarden bedreigende moslim, vluchteling, Waal, socialist, armoezaaier, Rode Duivel of eender wie die geen bouwpromotor is.

Neen, ABBA doet het voor het plezier. Het plezier van thuis in de zetel zitten en van vijfendertig jaar gezaag verlost te zijn. De fans zijn tevreden omdat ze een jongere versie van hun idolen nu ‘niet-live’ aan het werk kunnen zien in een enorme hal of stadion in plaats van in hun woonkamer op dvd met een betere geluidskwaliteit, en de zingende Zweden zelf zijn tevreden dat ze met hun bejaarde botten niet meer in een glanzende disco-outfit moeten worden gehesen. Kortom, iedereen tevreden.

Kan iemand nu dan eindelijk werk maken van die virtuele Eddy Wally? Die man in elk tv-panel denkbaar, zolang de zendtijd strekt: gewéldig.