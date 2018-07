TOUTPARTOUT Sessions tijdens de Gentse Feesten: 'Kevin Morby', 'The Black Heart Rebellion', 'Onmens' en meer

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT Sessions. Wie Gent zegt, zegt in een adem ook Gentse Feesten, dus daar konden de sessies zeker niet ontbreken. Hier volgt een overzicht van de muzikanten die op de Gentse Feesten en Boomtown gespeeld hebben.

Onmens, Bed Rugs en High Hi

De eerste drie sessies waren weggelegd voor Onmens, Bed Rugs en High Hi. Het Gentse electronic body music-duo Onmens mocht de spits afbijten in De Kolonie, de nieuwe concertzaal in het centrum van Gent. Het Antwerpse Bed Rugs dat psychedelische pop brengt, deed dat tijdens de Gentse Feesten in de Spiegeltent van het Baudelopark. Voor de derde sessie zakten de vrouw en mannen van eclectische postpopband High Hi dan weer af naar muziekcentrum Kinky Star.

Kevin Morby, Borokov Borokov en BeraadGeslagen

Naast talent van eigen bodem, is er op de TOUTPARTOUT Sessions ook plaats voor internationaal talent. Zo speelde de Amerikaanse Kevin Morby zijn set op de Kouter tijdens Boomtown Festival. Daar kon ook het Borgerhoutse viertal van Borokov Borokov gevonden worden, maar dan aan de Handelsbeurs. Het duo van BeraadGeslagen mocht dan weer aantreden in De Kolonie.

Hi Hawaii, Echo Beatty en The Black Heart Rebellion

Boomtown Festival werd ook nog opgevrolijkt door de komst van Hi Hawaii, Echo Beatty en The Black Heart Rebellion. De Kouter was gereserveerd voor het Brusselse experimentele duo van Hi Hawaii. Wat verderop speelden zowel het Antwerpse Echo Beatty en de postrockband The Black Heart Rebellion de pannen van het dak in de Handelsbeurs.

Dijf Sanders en Condor Gruppe

De laatste twee TOUTPARTOUT Sessions tijdens de Gentse Feesten gingen allebei door in de Handelsbeurs op Boomtown. Daar bracht Dijf Sanders een mix van akoestische en elektronische muziek en was de eer aan Condor Gruppe om de TOUTPARTOUT Sessions af te sluiten.

Toutpartout is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. De eerdere sessies en meer info over de locaties, kun je hier vinden.