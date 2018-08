TTT-berichten: Paul McCartney speelde voor een handjevol uitverkoren fans. Wie erbij was, werd de volgende dag niet geloofd op het werk

Stop met zoeken, hij is teruggevonden: de eerste demo ooit opgenomen door een toen zestienjarige David Jones, de jongen die zich later aan de wereld zou verkopen als David Bowie TTT Op het bandje staat het nummer ‘I Never Dreamed’, ingezongen door Bowie toen hij nog gewoon lid was van het nooit ver schoppende The Konrads. Al is het vooral de vindplaats die de anekdote maakt: een broodmandje, in het bezit van de voormalige drummer van The Konrads, die zijn zolder aan het leegmaken was toen hij de oude demo vond TTT Hij zag er meteen brood in: het kleinood wordt in september al geveild TTT Het TTT-protocol schrijft voor dat we alleen nog maar aandacht mogen schenken aan Liam Gallagher als hij óf doodvalt, óf het voltallige Oasis weer dezelfde repetitieruimte binnenlokt – we hebben nu eenmaal geen plaats genoeg om stil te staan bij élke scheet die zijn strottenhoofd verlaat – maar als iemand het idee krijgt om een vis te gooien naar Liams kop, móéten we wel een uitzondering maken TTT De vis in kwestie – het is voorlopig nog onduidelijk of het nu een sprot, een zalm of een wijting was – werd naar Liam gemikt toen hij op het podium stond in het Spaanse Benicasim. Liam: ‘Welke dickhead heeft die vis gegooid?! Zó slecht zijn we niet eens, man’ TTT Had Liam wat geduld gehad, dan had hij even later ook de rijst, mosselen en paellapan zien komen en had hij de bedoeling tenminste gesnapt. Maar nee TTT Paul McCartney heeft de straat overgestoken TTT Aangezien Paul geen kip is, is dat feit weinig nieuwswaardig noch grappig, maar in dit geval is het wel degelijk relevant: de straat was namelijk Abbey Road. McCartney speelde even later in de gelijknamige studio’s een kleinschalig optreden met vooral Beatles-materiaal, voor een handjevol uitverkoren fans. Wie erbij was, werd de volgende dag niet geloofd op het werk TTT Radiohead heeft tijdens een concert in Toronto een moment stilte gehouden ter ere van Scott Johnson, hun roadie die daar zes jaar geleden om het leven kwam toen voor het optreden het podium instortte. Thom Yorke wees er ook op dat er na zes jaar nog altijd geen enkele verantwoordelijkheid genomen is, en dat hij daar stilaan verandering in zou willen zien TTT Volgens aanwezigen was de minuut stilte bijzonder indrukwekkend: je kon als het ware een podium horen vallen TTT Dennis Rodman, in de jaren 90 defensief wonder van Michael Jordans Chicago Bulls, nu een wandelende punchline en een persoonlijke vriend van Kim Jong-un, heeft Kanye West wat lof toegezwaaid. Rodman: ‘Ik respecteer Kanye enorm, hopelijk kunnen we ooit samenwerken. Misschien neem ik hem zelfs een keertje mee naar Noord-Korea’ TTT Dat moet zowat de doorzichtigste ontvoeringspoging zijn in de hele Noord-Koreaanse geschiedenis. Ze probéren niet eens meer, die Kimmen TTT R. Kelly heeft met ‘I Admit’ een nummer van maar liefst 19 minuten lang de wereld ingestuurd. In die lap muziek heeft hij het, uitgebreid, over de aantijgingen die hem de laatste maanden achtervolgen zoals een vlieg een mestkar TTT Kelly, dat weet u, wordt ervan beschuldigd vrouwen te hebben vastgehouden in z’n eigen kleine sekssekte, en zou daarbij op de koop toe seks gehad hebben met minderjarigen TTT Beste stuk tekst uit die 19 minuten? We twijfelen nog tussen ‘I admit I fuck with all the ladies / That’s both older and young ladies / But tell me how they call it pedophile because of that / Shit, that’s crazy’ en ‘They don’t want me to shine / Women’s group, my god / Now don’t get it twisted, I do support ’em / But why they wanna bring down the R?’ TTT Kelly wijst er in het nummer ook op dat hij dyslexie heeft, en vraagt zich luidop af wat de exácte definitie is van ‘seksslaaf’. Kortom: het grappigste staaltje zelfmedelijden sinds Bart De Pauw in november een camera opstelde en ervoor ging neerzitten TTT Wie zich na zijn zomervakantie trouwens geen extra dag verlof meer kan veroorloven om Kelly’s nummer volledig te beluisteren: weet dat de integrale tekst ook gewoon terug te vinden valt op het web. Wij, en nu is het aan ons om iets toe te geven, hebben ‘I Admit’ namelijk ook niet helemaal beluisterd. Waarom niet, vraagt u? Omdat we nog liever in een paar sportschoenen schijten en er de Ten Miles mee lopen dan vrijwillig naar R. Kelly te luisteren TTT En zullen we nog eens wat zeggen? TTT Wat