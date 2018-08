Cardi B, een voorbeeld voor de jeugd

Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert, en alles vandaag is waardeloos. Nooit eerder was er op deze wereld zo veel vorm voor zo weinig inhoud. Superhelden in de bioscoop en waanzinnige booswichten in de politiek. Alles is fastfood. Sponzig brood in een kartonnen bakje, met twee glorieuze verdiepingen heerlijk ogend niets ertussen. Herkenning, niet erkenning, als hoogste goed.

Het zwarte gat genaamd Cardi B is de zoveelste die uit haar Instagram-account een carrière boetseerde. Eerst in de vorm van een realityreeks, hoe kan het ook anders, nadien door andermans teksten te brabbelen onder begeleiding van een drumcomputer die het spoor bijster is. Ze hield er bakken geld aan over en een huwelijk met beroepsmompelaar Offset, van het trio op tryptofaan Migos.

Deze week poseerde de voormalige stripper met haar man naast 470.000 euro aan de lelijkste Lamborghini’s waartegen een cokedealer ooit nee heeft gezegd: een gifgroene en een azuurblauwe. Want, zo vond ze, als ze rapt over Lamborghini’s moet ze er toch ook een hébben. Daar valt iets voor te zeggen, al zal elke boekhouder haar adviseren om voortaan over Toyota Starlets te rappen – dat scheelt toch al snel 469.000 euro. Bovendien heeft Cardi B geen rijbewijs. Die Lamborghini is ’s werelds duurste asbak.

Mainstream is middelmaat, en als het van de muziekindustrie afhangt is elke vrouw in een hiphopclip nog steeds een ‘ho’, of ze nu op de achtergrond of op de voorgrond staat. Voorgangers Eve en Nicki Minaj, met wie Cardi B naast een stemgeluid ook een neus deelt, hingen eveneens ooit aan een paal. Minaj genoot vroeger nog enig respect in de underground, maar beperkte zich na haar grote doorbraak vooral tot clips die vaders vroeger bewaarden op als ‘Sportweekend’ gelabelde videocassettes. Zij en Cardi B zijn door chirurgen bijeengebeitelde, door ghostwriters bijeengeschreven reclameborden voor mediocriteit. De vrouwelijke Aesop Rock rapt nog steeds gewoon ergens op een straathoek.

Het weekblad Time noemde Cardi B dit jaar een van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld. Jonge meisjes met rapambities houden maar beter van oude venten en zatte vrijgezellen.