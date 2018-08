The Magician over het tourleven, EDM-muziek en Tomorrowland: 'Ik heb maar één boodschap voor Tomorrowland-haters: hou je mening voor jezelf tot je er geweest bent!'

Al sinds 2010 maakt Stephen Fasano wereldwijd naam in de housescene als The Magician . U kent hem allicht van zijn ‘Happiness’-remix, die Bart De Wever in een Franse colère liet schieten en hem de gevleugelde woorden ‘Zet die ploat af!’ ontlokte. Al wordt de Brusselse dj zelf niet helemaal vrolijk van die associatie. The Magician heeft dan ook al heel wat grootsere dingen bereikt dan het ophitsen van een N-VA-politicus. Zo heeft hij al voor het tweede jaar op rij een eigen podium op Tomorrrowland . Een match made in heaven. Of toch niet? ‘Ik was geen supergrote fan van Tomorrowland, maar in de laatste tien jaar is het festival echt geëvolueerd. Nu heb ik er veel respect voor.’

HUMO Je hebt al overal ter wereld opgetreden op festivals en in clubs. Hoe voelt het om op Tomorrowland te staan?

The Magician «Het voelt als thuiskomen. Het leuke aan Tomorrowland is dat ik ook letterlijk naar huis kan gaan na het festival. Ik woon in Brussel, op een halfuurtje rijden van Boom. Ik hoef mij voor één keer dus niet druk te maken over een vlucht halen of over een hotel.»

HUMO Vind je dat het leukste aan optreden in België? Dat je erna gewoon weer naar huis kan gaan en bij je gezin kan zijn?

The Magician «Dat ook, maar wat ik vooral zo leuk vind aan Tomorrowland is dat er mensen zijn van over de hele wereld. Ik kan helaas niet altijd overal optreden. In pakweg Australië of Chili treed ik maar eens in de twee of drie jaar op. Omdat er mensen van over de hele wereld op Tomorrowland zijn, kunnen ook fans uit die landen mij eindelijk live zien, en dan nog in mijn eigen land. Dat is echt fantastisch.

»Ook de verscheidenheid aan muziek op Tomorrowland is er fors op vooruitgegaan. Vroeger hoorde je er voornamelijk EDM-muziek, maar nu heb je daarnaast ook house, disco, techno en zelfs een beetje hiphop. Dus nu is het festival niet enkel meer op vlak van publiek, maar ook op vlak van muziek heel mondiaal.»

HUMO Nu we het toch over EDM-muziek hebben: wat vind je van die term? Vind je die niet te weinig omvattend voor alle genres die eronder vallen?

The Magician «Het valt mij op dat ze voornamelijk in Amerika alle elektronische muziek onder de noemer van EDM zetten. Voor mij is EDM eerder de muziek die gespeeld wordt op het hoofdpodium van Tomorrowland. Ik vind het een subgenre in de elektronische muziek. House en techno vallen voor mij niet onder EDM.»

HUMO Jij zou jezelf dus nooit een EDM-artiest noemen?

The Magician «Neen, nooit. Maar ik heb er geen probleem mee als mensen mij een EDM-artiest noemen. Uiteindelijk is het maar een term. Ik weet eigenlijk niet in welke categorie ik mezelf zou onderbrengen. Pop met heel veel house-invloeden, soul, funk, hiphop…»

HUMO Soms wordt gezegd dat Tomorrowland een EDM-festival is en wordt er een beetje lacherig gedaan over het genre. Stoort dat jou dan niet?

The Magician «Het festival wordt inderdaad niet altijd serieus genomen door mensen die niet thuis zijn in het genre. Ik was zelf eerst ook geen supergrote fan van Tomorrowland. Tien jaar geleden werd het festival vooral gepromoot als een EDM-festival en dat was het ook. Daardoor was ik niet echt geïnteresseerd om er op te treden. Maar in die tien jaar is het festival echt geëvolueerd en groter geworden, zowel op vlak van muziek als op vlak van beleving. De organisatie heeft er veel tijd en werk in gestoken en daar heb ik veel respect voor. Ik heb dus maar één boodschap voor Tomorrowland-haters: hou je mening voor jezelf tot je er geweest bent!»

HUMO Hoewel je eerst niet per se op Tomorrowland wou staan, heb je er nu voor het tweede jaar op rij je eigen stage. Hoe is dat dan in zijn werk gegaan?

The Magician «De eerste paar keer dat ik op Tomorrowland stond, waren zalige ervaringen. Toen ontmoette ik Michiel (Beers, die samen met broer Manu Tomorrowland uit de grond stampte, red.). Ik polste bij hem of er geen klein plekje was voor mijn eigen podium. Vorig jaar zei hij dan plots dat er een nieuw podium bijgekomen was, Core, en dat ik daar mijn ding mocht doen. Echt geweldig!

»Dit jaar is mijn podium vernoemd naar mijn label, Potion. Het ligt in het midden van een bos, waardoor het niet aanvoelt alsof je op Tomorrowland bent. Door het bos lijkt het alsof je op een gezellige open air bent. Ik vind Potion het charmantste podium op Tomorrowland.»

HUMO Tomorrowland gaat om meer dan enkel muziek, het is een totaalbeleving. Hou je daar rekening mee als je draait?

The Magician «Er is eigenlijk niet echt verlichting aan mijn podium, dus grote lichtshows zoals aan de mainstage zijn er niet aan de orde. Het draait allemaal om de muziek. Dat vind ik zelf wel aangenaam, omdat je dan meer kunt experimenteren met de muziek. Niet dat ik niet op de mainstage zou willen staan, hoor! Dan zou ik er echt een magisch spektakel van maken, maar het is niet per se mijn grote droom.

»Ik denk niet dat ik klaar ben om op het hoofdpodium te staan, mijn muziek past er niet echt. Het is natuurlijk wat je er zelf van maakt en met een hele lichtshow zou het misschien wel werken. Op het hoofdpodium draait het toch vooral om de grote drops en de mensen echt ophitsen en laten springen, terwijl mijn muziek toch iets subtieler is.»

HUMO Vind je het leuker om voor een klein publiek te spelen ?

The Magician «Spelen in intieme clubs vind ik het leukste. Tussen 500 en 1.000 mensen is voor mij echt de perfecte hoeveelheid. Dicht bij het publiek zijn, is voor mij echt belangrijk. Én een goed soundsystem, natuurlijk.»

HUMO Heb je zelf ook gefeest op Tomorrowland of is dat strictly business?

The Magician «Het is werken, omdat ik ook interviews geef en mijn eigen podium run, waar ik toch wil dat alles vlot verloopt. MK, één van de gast-dj’s, heeft bijvoorbeeld op het laatste moment laten weten dat hij er niet raakte en dan moet ik dat oplossen. Maar ik feest natuurlijk wel een beetje. Er komen veel vrienden langs en omdat ik gewoon thuis kan slapen, kan ik mij op Tomorrowland wel wat meer laten gaan dan normaal.»

HUMO De dood van Avicii toont toch wel aan dat dj zijn niet altijd even gemakkelijk is als het lijkt, omdat je in een speciaal wereldje leeft. Voel jij die druk soms ook?

The Magician «Ik hou echt van mijn job, want het is mijn passie. Ik vind het niet erg om veel onderweg te zijn en te reizen, dus op dat vlak verschil ik al van Avicii. Ik ben zelf niet zo’n feestbeest, maar ik kan er wel van genieten zonder te overdrijven.»

HUMO Je hebt al veel bereikt als dj, maar welke dromen hoop je nog waar te maken?

The Magician «Ik heb al op Coachella gestaan in Californië, op EDC in Las Vegas, op Tomorrowland… Ik heb al op zotte plaatsen gespeeld. De dromen die ik koester, gaan vooral over muziek maken. Ik zou graag nog samenwerken met SZA, The Weeknd, Tori Lanez… Ik hou van hun muziek en met hen samenwerken zou echt een droom zijn.»