TTT-berichten: Chad Kroeger lijkt wel wat op Kurt Cobain. Ná inmenging van het jachtgeweer, welteverstaan

Het moet gezegd: Kroeger lijkt wel wat op Kurt. Ná inmenging van het jachtgeweer, welteverstaan TTT Beste bewijs dat u het voorstel niet al te ernstig hoeft te nemen (dus stop met briesen): de voorgestelde locatie van het reünieconcert is de Nirvana Hair and Beauty Bar in Manchester. Dat, en de naam van Kroeger die verkeerd gespeld staat op de pagina TTT Veel gekker moet het niet worden, deel twee: het tegenwoordig volkomen onterecht weer in het midden van de aandacht verkerende Toto heeft ‘Hash Pipe’ van Weezer gecoverd als wederdienst voor de cover van ‘Africa’ die Rivers Cuomo en kornuiten eerder dit jaar de wereld instuurden TTT Steve Porcaro: ‘We wilden eigenlijk eerst ‘Beverly Hills’ spelen, maar we vonden de melodie van ‘Hash Pipe’ beter. En de boodschap erachter ook, als je begrijpt wat ik bedoel’ TTT Gezocht: iemand die níét begrijpt wat Steve bedoelt TTT Veel gekker moet het niet worden, deel drie: Billy Corgan heeft een vrij ernstig essay online geplaatst waarin hij zijn licht laat schijnen op het niet bepaald ernstig bedoelde gerucht dat hij de vader zou zijn van Taylor Swift TTT Voor wie net als wij de gelijkenissen tussen de twee niet binnen de week zag: ze delen dezelfde kapper TTT Het essay zelf begint nog vrij lichtvoetig, maar wordt al snel très Corgan. Een uittreksel? Op eigen risico: ‘Er is geen ‘Billy Corgan’. Hij bestaat niet. En als hij toch al bestaat, dan hij is slechts een creatie, van mijn brein naar het jouwe, en dus verschilt hij in wezen in niets van getekende figuurtjes als Batman en Spongebob’ TTT Voor u nagekeken: het klopt. Ook Billy zou in een ananas diep in de zee wonen TTT Veel gekker moet het niet worden, deel vier: Universal Music, dat de rechten van ‘Purple Rain’ in handen heeft en niet van plan is die nog snel te lossen, heeft een filmpje van Twitter laten halen waarin enkele fans het nummer aanhieven in de uren na de dood van Prince in 2016 TTT ‘Copyrightschending!’ klonk het, enigszins moeilijk gearticuleerd. De heren platenbazen zaten immers net midden in hun lunch en hadden hun mond nog vol dollars TTT Stennis bleef natuurlijk niet uit, en na wat mokken trok de platenmaatschappij de staart weer in. Of toch zolang u het niet in uw hoofd haalt iets van Prince te gaan zingen onder de douche TTT Veel gekker moet het niet worden, deel vijf: Chris Brown TTT Chris werd er onlangs van beschuldigd dat hij een vrouw gedwongen zou hebben om deel te nemen aan een orgie in zijn huis. De vrouw werd er naar eigen zeggen meermaals verkracht door aanwezigen en wijst nu naar Brown, die haar, als meesterbrein achter de orgie, evenwel niet aangeraakt zou hebben – een primeur voor Chris TTT Chris, niet aan zijn eerste rechtszaak toe, heeft een waterdicht alibi bedacht: hij was naar eigen zeggen ‘te druk bezig met pornografie en seks hebben’ om de vrouw in kwestie tot eender wat te hebben gedwongen. Ja, zo raak je overál onderuit TTT Veel gekker moet het niet worden, deel zes: een professor statistiek aan de universiteit van Harvard heeft Paul McCartney een leugenaar genoemd TTT De prof heeft namelijk een manier bedacht om muziek in statistieken te gieten op basis van gebruikte akkoorden, overgangen en veelvoorkomende melodieën, en heeft zijn techniek uitgeprobeerd op ‘In My Life’, te vinden op ‘Rubber Soul’ van The Beatles: een nummer waarvan Macca beweert dat hij de melodie bedacht heeft en John Lennon de tekst TTT Blijkt echter uit de resultaten dat de melodie van ‘In My Life’ meer gemeen heeft met nummers die John gepend heeft in de jaren 60 dan met die van Paul, die vaak een stuk complexer zouden zijn. Het verdict, beenhard: ‘De kans dat McCartney ‘In My Life’ geschreven heeft, is slechts één op vijftig. McCartney herinnert het zich dus verkeerd’ TTT De entourage van Macca heeft al laten weten dat hij ‘niet zal reageren op het onderzoek’. Lees: er is er eentje not amused TTT Eén op vijftig: tevens de kans dat Chris Brown in de rechtbank wegkomt met zijn alibi TTT Tenzij het dan toch nog gekker wordt: tot volgende week