TTT-berichten: Telt intussen zoveel deuken dat zelfs de ijverigste carrossier er geen beginnen meer aan ziet: de reputatie van 50 Cent

Wonderlijke zomer toch: voor het eerst in jaren gejuich gehoord toen het begon te regenen TTT Of was dat omdat Aphex Twin terug is? Hoe dan ook, Richard D. James heeft alvast de dichtstbijzijnde Grote Poort afgehuurd voor zijn rentree in september met de ep ‘Collapse’. Het eerste nummer, ‘T69 Collapse’, hebt u uiteraard al gehoord op the interwebs TTT Eigenlijk had de terugkeer van Aphex Twin ingeluid moeten worden met een vijf minuten durende promoclip, maar die is grandioos gebuisd voor de Harding-test, waarmee voor epileptici schadelijke inhoud wordt gefilterd TTT Harry, de nog napuffende epileptische testpersoon die op dat moment dienst had: ‘Goeie muziek, wel’ TTT ‘Alles wat onoprecht klinkt of slecht is gespeeld. Of door Muse is gemaakt.’ Aan het woord: Noodle, de gitariste van Gorillaz, in een zeldzaam interview over welke muziek haar als geen ander razend krijgt TTT Het personage Noodle, voor de duidelijkheid, is nog altijd fictief. Haar tackle met gestrekt been richting Matthew Bellamy is dat evenwel niet TTT James, de soundtrack van ‘Deliverance’! Diep in een bos in de Amerikaanse staat Massachusetts werd onlangs een bizarre ontdekking gedaan: een aftands busje, met op de zijkant nog net leesbaar: Aerosmith TTT De vondst werd gedaan door de makers van het antiekprogramma ‘American Pickers’. Zij kregen van de voormalige Aerosmith-gitarist Ray Tabano de bevestiging dat de roestbak begin jaren 70 de officiële tourbus van de band was TTT Ook de groupies die na al die tijd nog steeds geduldig zaten te wachten in de laadruimte, hadden er ooit beter uitgezien TTT Filmpje van de week, tenzij er in Langemark-Poelkapelle alsnog bewegende beelden van het naakte schepencollege opduiken: Britney Spears die tijdens een optreden in Brighton ‘What’s up, Brighton?!’ keelt naar het publiek, maar niet voordat ze eerst duidelijk hoorbaar aan één van haar dansers heeft gevraagd waar ze zich in godsnaam bevindt. Showbizz, heet dat TTT Of: gewoon pech. Net tijdens die ene avond op de tournee dat Britneys microfoon wél aanstaat TTT Doet ons denken aan de vorige keer dat Britney niet goed meer wist waar ze was: toen schoor ze al heur haar af en molesteerde ze een paparazzo met een paraplu TTT Telt intussen zoveel deuken dat zelfs de ijverigste carrossier er geen beginnen meer aan ziet: de reputatie van 50 Cent TTT Niet alleen raakte onlangs bekend dat Fiddy het recente verhaal van zijn wonderlijke Bitcoin-fortuin recht uit de eigen duim gezogen had, vorige week werd ook duidelijk dat hij echt geen cent kan missen TTT Na een bezoek aan een stripclub in New York, waar hij eerst nog gul met dollarbiljetten had gegooid naar een dienstdoende dame, scharrelde 50 Cent al zijn geld weer bij elkaar. Omdat de attitude van de stripper hem niet aanstond TTT Altijd iets als Fiddy naar de stripclub trekt. Vorige keer gooide hij bij wijze van zelfpromotie stukken van 50 cent naar de dames en moesten er drie van hen opgenomen worden in het ziekenhuis TTT Aan de andere kant van de Verenigde Staten zou het goed kunnen dat de legendarische Viper Room in Hollywood dra verdwijnt TTT De club, ooit eigendom van Johnny Depp en sinds 1993 ook berucht als de plaats waar acteur River Phoenix – broer van Joaquin – het tijdelijke voor het eeuwige wisselde na een overdosis, is verkocht en zou mogelijk plaatsmaken voor een hotel of luxelofts TTT Die hebben ze natuurlijk nog niet, daar in Hollywood TTT Koopje: volgende maand zal de gitaar onder de hamer gaan waarmee George Harrison in 1963 het laatste optreden van The Beatles in de Cavern Club in Liverpool heeft afgewerkt. De Maton Mastersound was niet van George zelf: hij had het instrument geleend terwijl zijn eigen gitaar werd hersteld TTT Verwachte verkoopprijs: tussen de 300.000 en de 400.000 pond TTT Oké, dat van dat koopje nemen we terug TTT En voor wie in september een plaatje wil kopen, maar een muziekmaag heeft die de nieuwe Aphex Twin wellicht niet kan verteren: Cher brengt ‘Dancing Queen’ uit, een plaat met alleen maar ABBA-covers TTT Raar wel: volgens kenners is het niet de eerste keer dat Cher in een andere huid kruipt