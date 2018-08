Mount Eerie lanceert binnenkort nieuw livealbum '(After)' en hier is al een voorsmaakje

Mount Eerie komt binnenkort naar buiten met '(After)', een livealbum dat integraal opgenomen is tijdens het Le Guess Who? Festival in 2017.

Op het album staan nummers uit de laatste twee platen van Phil Elverum, 'A Crow Looked at Me' en 'Now Only', die een uiting zijn van zijn verdriet na de dood van zijn vrouw Geneviève Castrée.

Wie goed opgelet heeft, weet dat 'Now Only' pas verschenen is in 2018, en de versies op het livealbum dus vroege uitvoeringen zijn van onder meer 'Distortion', 'Now Only' en 'Tintin in Tibet'. Elverum beschreef het optreden in de gotische Jacobikerk als een van de meest indrukwekkende die hij al gegeven heeft en dat weerklinkt in de liveversie van 'Soria Moria' die nu al te beluisteren valt. Op het volledige album is het nog wachten tot 21 september.