TTT-berichten: Aretha Franklin is overleden - Madonna is 60 jaar geworden - de klacht tegen Marilyn Manson - bezoek bij Elon Musk

TTT Daags voor haar dood op donderdag varieerden de berichten over haar welzijn nog van ‘ernstig ziek’ tot ‘bij bewustzijn en in een goed humeur’, maar toen er inderhaast begonnen werd met voorbereidingen voor een huldeconcert in oktober wist de goede verstaander: dat kan geen toeval zijn TTT En jawel – soms valt het nu eenmaal tegen om altijd gelijk te hebben. Voor een stel mooiere woorden om Aretha mee te gedenken: sluit Twitter, leg haar platen op, ga zitten. Er is toch niemand die het beter kon zeggen dan zij TTT Ook allerminst toeval: dat de solotour die Lindsey Buckingham op poten heeft gezet na zijn ontslag bij Fleetwood Mac in krek dezelfde week begint als die van zijn vorige werkgever TTT ‘Go your own way,’ zei hij

TTT Wel handig zo: wie tickets bemachtigt voor beide, kan vergelijken TTT Dat we dat nog mogen meemaken: Madonna is vorige week 60 geworden TTT Dat werd vooral gevierd door dochter Lourdes, die voortaan ook met cijfermateriaal voor de dag kan komen wanneer ze haar moeder probeert duidelijk te maken dat ze te oud is om zich nog zo te kleden TTT En om haar verjaardag én haar dit jaar te verschijnen nieuwe plaat te vieren, heeft Madge nog eens als vanouds een schot voor de boeg van de concurrentie gemikt: ‘Alle popmuziek gebruikt tegenwoordig dezelfde formule: je hoort op één nummer twintig verschillende gastartiesten, en toch klinkt iedereen hetzelfde’ TTT En u weet hoe dat gaat met bejaarden: als er één begint te klagen, beginnen ze allemaal. Want na Madonna heeft ook Roger Daltrey de muzikale stand der zaken nog eens een schop tegen de kont verkocht TTT Roger wierp een blik op de hiphop en zei dat het genre volgens hem geen sikkepit geëvolueerd is sinds de allereerste rapper een beat uit z’n Roland TR-808 toverde. ‘Maar,’ zo zalfde hij ook, ‘Eminem kan ik wel smaken’ TTT Net als Madonna ook verjaard, maar iets minder feestelijk: de klacht tegen Marilyn Manson voor seksuele intimidatie en geweldpleging TTT Die werd in mei ingediend door een vrouw die beweert dat Manson z’n bijnaam ‘The God of Fuck’ te letterlijk nam door haar in 2011 twee dagen lang vast te houden en te misbruiken TTT Volgens het gerecht zijn de feiten echter verjaard, en bovendien niet genoeg bewezen om er een zaak uit te boetseren. Manson heeft de aantijgingen altijd vurig ontkend via z’n advocaat, The Lawyer of Fuck TTT Nicki Minaj is er dan weer door haar ex, rapper Safaree Samuels, van beschuldigd hem ooit aangevallen te hebben met een mes. Het verwijt viel in een verhit potje heen-en-weer-getwitter tussen de twee TTT Samuels: ‘Weet je nog die keer dat je me gestoken had en ik tegen de hulpdiensten zei dat ik geprobeerd had zelfmoord te plegen zodat ze je niet zouden oppakken?’ TTT De vraag bleef retorisch, aangezien Nicki riposteerde door erop te wijzen dat ze betaald heeft voor Samuels’ haartransplantatie, die trouwens tevergeefs bleek – ‘cuz God don’t like ugly’ TTT Tesla-hotemetoot Elon Musk heeft vorige week een bijzondere gast over de vloer gekregen: Azealia Banks TTT Dat zit zo: Musk is samen met popster Grimes. Azealia wil graag samenwerken met Grimes, dus was ze ‘op uitnodiging’ naar Musks huis getrokken en daar eenzaam gaan wachten tot er iemand thuiskwam. Wat niet gebeurde, tot groeiende frustratie van Azealia, die haar ongenoegen luchtte op Instagram TTT Laatste bericht van Azealia: ‘Ik had onraad moeten ruiken toen ze me zeiden dat ik alleen moest komen, ze wilden waarschijnlijk some weird threesome sex shit’ TTT Musk beweert echter dat hij Azealia niet eens ként. Geen idee dus bij wie ze in de zetel zit te wachten, maar als u met vakantie bent en al even niet meer thuis bent geweest: vrees het ergste TTT Justin Timberlake kan schrijven, en brengt om dat te bewijzen binnenkort een boek uit over – natuurlijk – zichzelf TTT Het boek zal naar verluidt bestaan uit ‘anekdotes, overpeinzingen en observaties uit Justins leven en werk, samen met honderden nooit eerder geziene beelden’ TTT Wat Madonna en Roger dáárvan vinden, dat leest u volgende week TTT Over deze pagina zijn ze naar verluidt alvast laaiend