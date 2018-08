TTT-berichten: de problemen van Elon Musk, het ego van Madonna, het ontbijt van Pete Doherty

Het gaat niet goed met Elon Musk en Tesla, zijn elektrische droomfabriek. Geen verrassing, want Musk vertoont op sociale media al een tijdje het gedrag van iemand die met natte handen z’n auto in het stopcontact heeft proberen te steken. Maar dat uitgerekend Azealia Banks het beslissende duwtje richting afgrond zou geven, hadden we niet verwacht TTT U herinnert zich nog wel het nieuws dat Azealia dagenlang in de villa van Musk zou hebben gewacht op diens vriendin Grimes voor een samenwerking. Behoorlijk absurd, vooral omdat Musk beweert haar niet eens te kennen. Maar vorige week gooide Azealia screenshots online van haar chatgesprekken met Grimes TTT Blijkt dat Musk volgens zijn vriendin niet alleen een vals accent én een grote lul heeft, maar ook een bizarre fascinatie met weed. Zo bizar zelfs dat hij de prijs van het Tesla-aandeel van 419 naar 420 dollar wou afronden TTT Als u de link niet snapt, gaan we ’m ook niet uitleggen TTT Lol met hopen, alleen jammer dat zoiets als fraude wordt bestempeld en Musk intussen een onderzoek naar marktmanipulatie aan z’n been heeft TTT Maar: met die grote lul trekt hij zich vast wel uit de slag in de gevangenis TTT Madonna heeft kritiek gekregen op haar eerbetoon aan Aretha Franklin dat ze op de recentste MTV Awards hield TTT Toen ze een award mocht uitreiken voor videoclip van het jaar, haalde Madge herinneringen op aan Franklin door uitgebreid stil te staan bij haar eigen carrière. De link: tussen al die verwezenlijkingen door bleef Aretha Franklin wél een mooie inspiratie TTT Madonna, na de kritiek: ‘Het was ook niet bedoeld als een eerbetoon.’ Kan kloppen TTT ‘Hoe zou het nog zijn met Pete Doherty?’ horen we u tot aan deze kant van de bladspiegel vragen

'Studie: 'Elk glas alcohol is gevaarlijk!' Bier in plastic beker is oké'

Bizar gevoel voor timing, vriend. Want Pete is nog eens opgedoken, en wel in het Kentse Cliftonville, waar hij plots verscheen om het beruchte ontbijt van het plaatselijke Dalby Cafe te verorberen: vier repen spek, vier eieren, vier worstjes, een muffin, een aardappelgebakje, uienringen, twee dikke sneden brood, een royale geut bonen in tomatensaus en een cheeseburger mét friet TTT Britten en het ontbijt: het blijft een vechtscheiding TTT Wie dat allemaal binnen de 20 minuten binnen krijgt, vreet zich een plaats in de eeuwigheid en moet de uitbater geen cent. Pete speelde het klaar, en vertrok dus weer met evenveel geld op zak als toen hij aankwam: geen TTT Oké, maar zo kunnen wij het ook: tot zijn ontbijt had Pete duidelijk al vier jaar niet meer gegeten TTT Ook terecht: Tom Waits. Vorige week plaatste Jack White een foto op Instagram van Waits die naar zijn concert in San Francisco was komen kijken TTT Lees vooral ook het lovende bijschrift, afgesloten met de nu al onsterfelijke woorden: ‘He also stole Jack’s watch.’ TTT Nee, R.E.M. werkt niet aan een reünie. Wie zijn nieuws van Twitter haalt, en dus eigenlijk niet beter verdient, kon vorige week nochtans even denken van wel, toen R.E.M. plots een trending topic werd TTT Driewerf helaas: het ging maar om fans van Ariana Grande die het gelijknamige nummer op haar nieuwe plaat ophemelden TTT Twee keer slecht nieuws dus: geen R.E.M.-reünie én een nieuwe plaat van Ariana Grande TTT La Roux is boos op de zender Fox News, waar haar nummer ‘Bulletproof’ gebruikt werd ter ondersteuning van een reportage over kogelvrije rugzakken en kledij voor kinderen TTT En ja, we durven weleens iets te verzinnen in deze kolommen, maar helaas niet de voorgaande zin TTT De kledinglijn werd door de voice-over trouwens geprezen als ‘nogal zwaar, maar zeker modebewust’ TTT Láchen, tranen met tuiten TTT Steven Tyler van Aerosmith heeft een fan op z’n donder gegeven omdat die een selfie wou maken met hem. Steven was op weg naar de opnames van de ‘Today Show’, één van die malle Amerikaanse ochtendshows, toen de fan door de veiligheidsbarrière brak en hem vastgreep. Hij moest weer vertrekken zonder foto, maar met een donderpreek TTT Stevens grootste angst is dat iemand een foto van hem maakt, ziet dat hij er niet op staat en zo alsnog uitlekt dat hij eigenlijk een 300 jaar oude vampier is TTT Moest het bij 68 jaar houden: Ed King, voormalig gitarist van Lynyrd Skynyrd, en de man die ‘Sweet Home Alabama’ de eeuwigheid in tokkelde en zo onrechtstreeks ook de carrière van Kid Rock artificieel met tien jaar verlengde TTT King stierf vorige week aan longkanker. Drie keer raden waar TTT Inderdaad, Nashville