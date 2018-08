Guess who's back? Inderdaad, Slim Shady! De Amerikaanse rapper dropte klokslag middernacht 'Kamikaze', zijn tiende studioalbum. Daarop is hij niet mals voor kapoentjes als Donald Trump en diens rechterhand Mike Pence. Ook Harvey Weinstein krijgt een stevige veeg uit de pan in het nummer 'Not Alike'. Verder sloeg Eminem de handen in elkaar met onder meer Dr. Dre en Justin Vernon van Bon Iver. Enfin: genoeg redenen om 'ns een luistersessie in te planne, dunkt ons.