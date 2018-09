Van simpele T-shirts tot prijzige whiskey: merchandise wordt steeds specialer, maar hoe zit dat bij de Belgische bands?

Tegenwoordig is het niet meer genoeg om als band enkel wat T-shirts aan te bieden als merchandise. Wie nu wat uit de boot wil springen, zit zoals Metallica samen met een meesterdistilleerder en brengt een eigen whiskey op de markt . En als dat nog niet genoeg is, voegen ze er gewoon nog een hele horlogecollectie aan toe. We zouden bijna vergeten dat ze ook nog muziek maken.

Nu, bands die met hun merchandise wat specialer uit de hoek willen komen zijn ook in België al lang geen uitzondering meer. Humo ging op zoek en vond twee metalbands die niet alleen platen uitbrengen, maar ook hun eigen bier aan hun fans verslijten. Wij spraken met Kenny Geerts, drummer bij Eternal Breath en Jan Huygens, gitarist bij Hexa Mera.

ETERNAL BREATH

HUMO Waarom is de keuze op bier gevallen?

Kenny Geerts «Als band is het belangrijk dat je actief blijft, vernieuwing brengt en dat je je op sociale media blijft profileren. Meestal doen we dat door een videoclip uit te brengen, maar nu leek het ons eens wat anders om een biertje uit te brengen, ‘The Joker’, dat we vernoemd hebben naar een nummer van onze laatste plaat.»

HUMO Was het vooral een leuke extra of heeft dat nog iets opgebracht?

Geerts «Helaas hebben we er niet veel aan overgehouden, met de winst hebben we de kosten van onze vzw betaald. Uiteindelijk was het ook meer voor de fun en om actief te blijven op sociale media. We wilden vooral iets nieuws brengen om de band op een andere manier in de kijker te zetten, het was leuke reclame.»

HUMO Hebben jullie nog andere speciale merchandise?

Geerts «Wij hebben ook mutsen en dat zie je niet zo vaak bij andere bands. In de zomer liep de verkoop natuurlijk wat minder, maar toch zijn we net uitverkocht, dus dat idee viel wel in de smaak.»

HEXA MERA

HUMO Vanwaar het idee om een bier te brouwen?

Jan Huygens «Naast de standaard merchandise als T-shirts, cd’s en petjes, proberen we steeds out-of-the-box te denken. Enkele jaren geleden zijn we benaderd door brouwerij De Hoevebrouwers die samen met ons een bier wilden maken. Dat kwam als geroepen omdat het niet zo eenvoudig is om steeds iets origineels uit de mouw te schudden, dus daar hebben we geen twee keer over moeten nadenken.»

HUMO Hadden jullie inspraak wat de smaak betreft?

Huygens «De brouwer wilde het bier samen met ons brouwen, maar wij hebben hem volledig zijn ding laten doen. Enerzijds omdat hij al een volledig idee had uitgewerkt over de smaak en het uitzicht van het bier, anderzijds omdat wij gewoon geen verstand hebben van bier brouwen. Hij heeft dan een heel donker, bijna zwart bier gemaakt omdat hij die kleur goed vond passen bij het metalgenre. Qua smaak wilde hij meer in de richting van de Engelse stout gaan en heeft hij er wat koffiebonen in verwerkt. De eerste versie smaakte echt naar koffie met een beetje bier en die hebben we dan maar gebruikt om tiramisu van te maken, die ook vrij straf uitviel. Het heeft wel enkele versies geduurd eer het bier effectief naar bier smaakte met een koffietoets in de achtergrond.

»Achteraf gezien is dat niet echt het soort bier dat wij graag drinken, wij hebben het meer voor blonde bieren, maar het paste wel goed in het plaatje en verkocht goed. Sommige fans kochten zelfs hele bakken aan.»

HUMO Was het bier achteraf bekeken vooral een leuke extra of heeft dat nog iets opgebracht?

Huygens «Als metalband is het niet eenvoudig om aandacht te krijgen van de mainstream media en nieuwe mensen te bereiken. Het is nogal een niche-wereldje en dat bier was vooral een extra manier om de band in de kijker te zetten. En dat is gelukt, want er zijn verschillende krantenartikels verschenen en de ploeg van ‘Iedereen Beroemd’ is toen langsgeweest. Dat is een programma waarin het genre niet vaak aan bod komt, maar dankzij dat bier konden we onze naam en ons merk promoten en konden nieuwsgierige metalheads die ons nog niet kenden de weg naar ons vinden.»

HUMO Wat behoort er nog tot jullie merchandise?

Huygens «Bij ons eerste album hebben we een limited edition uitgebracht met onderleggers en bij het tweede album een met baseball caps. Nu blijven we vooral brainstormen over nieuwe T-shirtdesigns, omdat dat het product is dat in de metalscène het beste verkoopt. We proberen altijd toegankelijke designs te maken, zonder monsters of draken, maar toch met een knipoog naar het genre zodat die stukken ook buiten de concerten gedragen kunnen worden. Verder zijn we ook aan een nieuwe plaat begonnen, dus zijn we opnieuw op zoek naar iets origineels. Misschien komt er een dvd, misschien extra goodies, we zijn er nog niet uit. Uiteindelijk is die merchandise een extra manier om de band te promoten, maar de muziek is en blijft het belangrijkste.»