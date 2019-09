TTT-berichten: de vetes van Billy Corgan - de bruid van Neil Young - een Mötley Crüe-reünie - de inkomsten van Michael Jackson

Een nieuwe week, een nieuwe aanwijzing dat Billy Corgan zijn vetes uitkiest met een spelletje pimpampet TTT Nu heeft Billy met scherp geschoten op Smash Mouth, een poprockband die na de jaren 90 logischerwijze vergeten had moeten worden, maar die dankzij het gebruik van hun muziek in ‘Shrek’ tot vandaag het rekken vullen in de plaatselijke supermarkt blijft ontlopen TTT De ruzie gaat ook over ‘Shrek’: Billy beweert dat Smash Mouths cover van ‘I’m a Believer’ van The Monkees alleen maar in de film zit omdat hij de filmbonzen wandelen had gestuurd TTT Klinkt banaal, maar onder bands uit de jaren 90 is ‘Je muziek zat onterecht in ‘Shrek’’ even gewaagd als het hedendaagse ‘Yeezy’s zijn lelijk en eigenlijk het geld niet waard’ TTT Smash Mouth spreekt Billy’s versie van de feiten tegen, en reageerde met de waterstofbom der schouderophalingen: ‘Als hij gelukkiger wordt van dat te denken, doet hij maar’ TTT Om de toerekeningsvatbaarheid van Billy Corgan te duiden: later zei hij ook ‘open te staan voor een samenwerking met Kanye West’ TTT Muse komt in november met een nieuwe plaat. Die zal ‘Simulation Theory’ heten en in drie versies beschikbaar zijn: standard (11 nummers), deluxe (16 nummers) of super deluxe (21 nummers) TTT Facebook-reactie van een fan die de bui al ziet hangen: ‘Hangt ervan af of je gewoon, heel of superteleurgesteld wilt worden’ TTT Daags nadat Pete Doherty een ontbijt had binnengespeeld waarmee je tien bouwvakkers kunt voeden, werd zijn bovenmenselijke prestatie al vereeuwigd met een muurschildering in het Britse Southend-on-Sea TTT Toepasselijk: de dag na het ontbijt kon Pete ook alleen maar bakstenen voortbrengen TTT Aan het andere eind van dat spectrum: Sia, die beweert een acute aanval van buikloop gekregen te hebben nadat ze in 2015 Donald Trump tegen het lijf was gelopen TTT En de kleur – fris oranjebruin – had er ook wat van weg TTT Wat normale mensen aantreffen als ze hun sokkenlade opentrekken: sokken, al dan niet in paren. Wat Noel Gallagher aantreft als hij zijn sokkenlade opent: zijn lang verloren gewaande spacerock-soloplaat die hij had gemaakt na de split van Oasis TTT Noel had altijd beweerd dat de opnames vernietigd waren, maar vorige week maakte hij wereldkundig dat hij alsnog een exemplaar had gevonden ‘in a sock drawer’ TTT Ook toepasselijk, want we krijgen inderdaad het gevoel dat hij met onze voeten speelt TTT In het geniep getrouwd: Neil Young en Ed Sheeran TTT Niet met elkaar, wel ongeveer tegelijkertijd – Neil met actrice Daryl Hannah, Ed met zijn vriendin

'Madensuyu speelt nog een handjevol slotconcerten, en dan: boekentuyu'

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

, de voorbije kwarteeuw leverancier van binnenlandse kwaliteitsherrie, stopt ermee. In februari was er de nieuwe plaat ‘Current’, op Pukkelpop gaven ze nog een prachtoptreden, maar meer hoefde nietDe groep speelt nog een handjevol slotconcerten, waaronder één in de AB, en dan: boekentuyuExcuses aan, Humo’s preventieadviseur luizige woordspelingenIedereen de voeten omhoog: daar zijn de geruchten over een-reünieHet speculeren begon toen er online een foto opdook waaropensamen in een studio te zien zijn. ‘Een nieuwe plaat!’ werd al snel geroepen, maar tot we de garantie krijgen dat de studio niet over een grote magneet beschikt en de heren Lee en Sixx niet gewoon aan hun eikelpiercing naar binnen werden getrokken, geloven we nietsDe nabestaanden vanscheppen met zijn beeltenis meer geld dan Jacko toen hij nog leefde. Vooral de inkomsten uit merchandising zouden binnenstromen. Het is waar: van de doden niets dan goederenTotaal ongerelateerd nieuws: Hugo Boss brengt ter gelegenheid van Jacksons 60ste verjaardag zijn iconische ‘Thriller’-pak opnieuw uit. Er worden slechts honderd exemplaren gemaakt en te koop aangeboden voor 1.200 dollar per stukOok ongerelateerd: Sony Music kan volgens de rechter niet aangeklaagd worden als zou blijken dat Michael Jackson sommige nummers op de postume plaat ‘Michael’ niet zelf heeft ingezongen, wat kenners al langer bewerenVolgens de rechter heeft het label de rechten om platen uit te brengen onder zijn naam, ook als hij er niet op te horen isDe erven van Jackson hebben meteen gemeld dat ze een lading nummers laten herwerken voor een nieuwe release(Zucht), grote Michael Jackson-fans, brengt een reeks horloges én een eigen whisky op de marktDe whisky krijgt de naam ‘Blackened’ mee, naar hun gelijknamige nummer. De band was er al jaren mee bezig: ‘We hebben niet gewoon een middelmatige whisky genomen en er een Metallica-etiket op geplakt’In dat geval zouden we het nu inderdaad over de ‘St. Anger’-whisky hebben