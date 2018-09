TTT-berichten: de stoeipartijen van Nicki Minaj - de doodsoorzaak van Dolores O'Riordan - het meest schaamtevolle moment van Lilly Allen

'Nicki Minaj heeft nood aan drie stoeipartijen per nacht. Pauzes van meer dan een halfuur ertussen zijn onbespreekbaar'

Niemand die zo mooi met een glas wijn in de hand naar de piano kon slenteren om er vervolgens in de schaduw van zijn baas hemelse schoonheid uit tevoorschijn te toveren: Conway Savage, bijna dertig jaar lang bouwsteen in Nick Caves Bad Seeds, is niet meer. Savage vervoegde de Bad Seeds in 1990 tijdens de ‘Good Son’-tournee en miste vervolgens geen enkele afspraak. Vorig jaar werd bij hem een hersentumor vastgesteld, die hem op zondag 2 september fataal werd. Savage werd 58 TTT Al iets langer dood, maar we weten nu ook waarom: Dolores O’Riordan, zangeres van The Cranberries, verdronk op 18 januari jongstleden op 46-jarige leeftijd in haar Londense badkuip door een alcoholvergiftiging. Lang werd gedacht dat O’Riordon het loodje legde door een overdosis van de in popkringen populaire angstremmer lorazepam, maar daarvan werd bij nader inzien slechts ‘een therapeutische hoeveelheid’ in haar bloed aangetroffen. De alcoholwaarden daarentegen overtroffen vier keer de toegestane limiet die een mens wettelijk in staat stelt om achter het stuur plaats te nemen. Of om een bad te nemen dus TTT Gevraagd naar het meest schaamtevolle waarvan ze ooit getuige is geweest in het Chateau Marmont, het legendarische rock-’n-rollhotel in Los Angeles dat een vermelding krijgt in haar recente single ‘Trigger Bang’, antwoordde Lily Allen: ‘James Blunt die seks had in de lobby van het hotel.’ Of James daar ook een liedje bij zong om het voor toevallige passanten helemáál ondraaglijk te maken, is niet duidelijk TTT In een vooruitblik op haar binnenkort te verschijnen memoires, ‘My Thoughts Exactly’, heeft Allen aangaande haar eigen voorkeuren op het gebied van rollebollen toegegeven dat ze tijdens de ‘Sheezus’-tournee van 2014 regelmatig tussen de lakens dook met vrouwelijke escortes. ‘Ik was verloren, eenzaam en op zoek naar iets,’ aldus Allen. Moeten we onthouden TTT Mansvolk, voor u haar naar rechts swipet op Tinder, weet waaraan u begint: Nicki Minaj heeft bij Ellen DeGeneres laten weten dat zij, wanneer ze over een functionerend exemplaar van de andere sekse beschikt, nood heeft aan drie stoeipartijen per nacht. Pauzes van meer dan een halfuur tussen de verschillende sessies zijn daarbij bovendien volstrekt onbespreekbaar. Daarbovenop is het bij Nicki een kwestie van in staat van ogenblikkelijke paraatheid op de afspraak te arriveren: aan voorspel heeft ze geen boodschap. Achteraf als een afgematte os in slaap vallen mag dan weer wel: knuffelen hoeft niet. Twijfel! TTT Slip of the tongue van om en bij de 50 minuten: de eerwaarde Jasper Williams Jr. deed in zijn lofrede op de begrafenis van Aretha Franklin uitvoerig uit de doeken dat kinderen die worden grootgebracht in een huis zonder vader gelijkstaat aan ‘abortus na de geboorte’, waarbij hij enigszins uit het oog verloor dat The Queen of Soul een alleenstaande moeder van vier jongens was. De nabestaanden hebben intussen laten weten dat ze de vertoning ‘very, very distasteful’ vonden. TTT Een gevalletje van Hello Cleveland: Britney Spears die op 2 september in Blackpool het podium opstapt en het publiek begroet met een hartelijk ‘How you feeling Birmingham?’ Niet de eerste keer dat Spears tijdens deze tour het noorden kwijt is: in filmpjes van een concert in Brighton afgelopen augustus is te zien en te horen hoe ze aan één van haar danseressen vraagt: ‘Where are we?’ Badend in gelukzalige leegte, als u het ons vraagt TTT Mocht u zich afvragen of Keith Richards en Paul McCartney nog weleens iets tussen hun sigaret draaien: welzeker, en voorwaar geen tweederangs spul! De twee brengen de laatste jaren steeds vaker hun vakanties door in elkaars gezelschap, en tijdens een recente uitstap naar de Antillen kwamen ze blijkbaar met een nogal bizar businessidee op de proppen: draagbare én opblaasbare hondenkennels. ‘Custom made voor elk hondenras,’ aldus McCartney in een interview. ‘Die voor de dalmatiërs uiteraard wit met zwarte stippen.’ Goed spul! TTT In Los Angeles, ten slotte, werden vorige week de allereerste Pornhub Awards uitgereikt. Presentator én creative director van dienst: Kanye West. De bal was aan het rollen gegaan nadat West bij Jimmy Kimmel op de vraag of dochters hebben zijn kijk op vrouwen had veranderd, had geantwoord: ‘Nah, ik kijk nog steeds naar Pornhub en zo’. Pornhub, dat vergaten we u nog te vergeten, is één van de grootste pornosites. West ontwierp voor de show de kleren voor het volledige deelnemersveld (half werk volstond: de helft was topless), zong zijn nieuwe song ‘I Love It’ en reikte uit de kluiten gewassen fallussen uit aan onder meer Riley Reid, Mia Malkova, Kendra Sunderland en Abella Danger. Allemaal mensen van wie wij uiteraard nog nooit hebben gehoord