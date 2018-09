TTT-berichten: Ozzy Osbourne gaat niet met pensioen - Dave Grohls slinkse verwijzing naar het huisnummer van de Gehoornde - Het eerste nummer in 15 jaar van The Distillers

'Ozzy Osbourne gaat níét met pensioen, in tegenstelling tot wat de naam van zijn huidige tournee ('No More Tours') doet vermoeden'

Altijd in voor wat lohl: Dave Grohl TTT De opper-Foo Fighter heeft in Hollywoods legendarische Rainbow-bar een fooi van 333 dollar achtergelaten omdat op de rekening exact datzelfde bedrag stond, wat het totaal op een mooi afgeronde 666 dollar brengt – natuurlijk een slinkse verwijzing naar het huisnummer van de Gehoornde TTT Eerst wilde Dave 66.667 dollar neertellen als verwijzing naar het aantal racistische grappen in de Facebookgroep van Schild & Vrienden, maar zoveel had zelfs híj niet op zak TTT Neemt voortaan beter de bus: Post Malone, die nog maar net een levensgevaarlijke noodlanding met zijn privéjet heeft overleefd, en vorige week vanuit de passagiersstoel moest toekijken hoe zijn assistent zijn Rolls-Royce Wraith onzacht tegen een tegenligger parkeerde. Schade: om en bij de 300.000 euro, en dan hebben we het alleen nog maar over de Rolls TTT Ondanks die hardnekkige daver op z’n lijf zette Post de volgende dag zijn handtekening onder de aankoop van een splinternieuwe Rolls-Royce Phantom TTT Vervangwagens zijn voor losers die hun reet niet afvegen met bankbriefjes TTT Een naam die we al eeuwen niet meer getypt hebben, en waarvan we hadden gehoopt dat dat nog even zo zou blijven: Avril Lavigne TTT Avril heeft na jaren stilte weer een kik gegeven: op haar website legt ze haar fans uit dat ze de voorbije jaren heeft afgerekend met de ziekte van Lyme en met haar echtscheiding, van uitgerekend Chad Kroeger van Nickelback. Wie van de twee het moeilijkst was om buiten te werken, zegt ze er niet bij TTT ‘De voorbije jaren waren de ergste van mijn leven,’ aldus Avril, die vindt dat het stilaan aan u is en in één moeite een comeback aankondigt TTT Doet meteen een tegenzet: The Distillers, nog altijd aangevoerd door Brody Dalle, die vorige week met ‘Man vs. Magnet’ hun eerste nummer in vijftien jaar op de markt hebben gegooid TTT De timing klopt: ongeveer gelijktijdig liep de ‘Villains’-tour van Queens of the Stone Age af, wat betekent dat Josh Homme, in het dagelijkse leven meneer Dalle, de handen vrij heeft om op zijn beurt op de kinderen te passen terwijl ma gaat touren TTT Ozzy Osbourne gaat níét met pensioen, in tegenstelling tot wat de naam van zijn huidige tournee (‘No More Tours’) doet vermoeden TTT ‘Hij heet de ‘No More Tours’-tour, niet de ‘No More Tours Ever’-tour,’ verduidelijkte Ozzy. Afijn TTT Zijn wij trouwens de enigen die gestopt zijn met drinken na de clip van ‘I Love It’, Kanye Wests nieuwste met Lil Pump? Na de eerste keer een heel kwartier beschonken gezocht naar wat er aan ons beeldscherm scheelde TTT Dua Lipa heeft haar fans in Shanghai een hart onder de riem gestoken nadat tijdens haar concert aldaar mensen met geweld uit het publiek waren getrokken door opzichters TTT Geen hardhandig optreden van de plaatselijke smaakpolitie, wel van de security, die het had gemunt op fans die met een regenboogvlag wapperden TTT (Kempens dorp, vijf letters, geboorteplaats Tom Boonen) TTT Instagram: zijn influencers, zijn vechtscheidingen. In casu: die tussen Nas en Kelis TTT Nas heeft het sociale medium namelijk gebruikt om een boodschap de wereld in te sturen over en aan z’n ex-vrouw, die hem onlangs volledig volgens de tijdgeest heeft beschuldigd van fysiek en psychologisch geweld tijdens hun huwelijk TTT Volgens Nas mag hij dan niet ’s werelds beste echtgenoot geweest zijn – de anaconda durfde weleens een andere grot op te zoeken – maar Kelis’ aantijgingen dat hij ook op andere manieren losse handjes gehad zou hebben, weerlegt hij met klem. Volgens hem zou het net Kelis zélf zijn die bij tijd en wijle een rechtse hoek durft uit te delen TTT Om de digitale hoek verdwenen: Michael Stipe, die laat weten dat hij Instagram voor bekeken houdt. In een laatste boodschap aan zijn volgers wijst Stipe erop dat we met z’n allen betere sociale media verdienen om ons op uit te drukken, en hij hoopt dat die er snel zullen komen TTT Een stelling om over na te denken tegen volgende week: ‘We verdienen de sociale media die we hebben.’ Wie erin slaagt een waterdichte riposte te pennen zonder ook maar één keer de naam van Rik Torfs te vermelden, wint z’n gewicht in hashtags