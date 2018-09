21 september baarde een van de vrolijkste nummers ooit

U mag er prat op gaan dat er vanavond dat er vanavond één melodietje haar fonkelende sporen achterlaat op uw hersenen, dat er geen dansbeen onberoerd blijft, en dat er vooral één flard tekst overal weergalmt (do you remember the twenty-first night of September?). U ruikt het al: vanavond hoeft er maar één plaat te bestaan. We hebben het uiteraard over het legendarische ‘September’ van Earth, Wind & Fire, maar waar gáát dat nummer nu eigenlijk over? De popparel in kwestie viert overigens haar veertigjarig jubileum – reden temeer om haar nog eens van onder het stof te halen, of gewoon op YouTube te beluisteren:

Deze klepper is in 1978 ontsproten aan de meesterbreinen van Maurice White en consoorten, gedestilleerd uit de dampen van pure funk – en misschien ook wel andere substanties – die destijds ongetwijfeld in de studio hingen. Zelfs veertig jaar later is ‘September’ nog steeds een jeugdelixir op zowat elk trouwfeest, een ‘Les Lacs du Connemara’ maar dan zónder schouderblessures van dat zakdoekzwieren, een meekweler die zatte nonkels, tantes, en grootouders op tafel. Bijkomend voordeel is dat de hele familie, van kleuter over bomma tot gecastreerde maltezer, ba-de-ya kan meebrullen tot het einde der tijden. En tóch gaat ‘September’ niet over een bijzondere dag: die eenentwintigste avond van september is doodgewoon, maar dat is net het punt.

Earth, Wind & Fire haalde het merendeel van hun inspiratie bij oosterse filosofieën als het boeddhisme, hindoeïsme, en oud-Egyptisch polytheïsme – de naam verwijst niet voor niets naar de fundamentele elementen die in verschillende oosterse religies centraal staan. Whites grootste wens, zijn ongrijpbare witte walvis à la ‘Moby Dick’, was inzicht krijgen in zijn ware zelf. Hij wilde via oosterse wijsheden tot een beter begrip komen van wat een mens tot mens maakt, wat een ‘ik’ tot ‘ik’ maakt – hij was wat de Instagrammende jeugd van tegenwoordig woke zou noemen.

Die zoektocht naar transcendent inzicht ligt aan de basis van wat ‘September’ nu echt betekent. Het nummer gaat over een septembernacht waarop Maurice danst met een niet nader genoemde persoon. De liefde, de spontane vonk die overslaat tussen de twee, verjaagt de wolken (love was changing the minds of pretenders / while chasing the clouds away). Op die manier – mooi weer en dansen met een geliefde – lijkt het nummer niet diepgaander dan de gemiddelde schlager, maar er zit gelukkig meer achter.

Wolken staan in de oosterse filosofie immers symbool voor vaagheid, onbekendheid, en onwetendheid. Een hoofd vol wolken kan zichzelf niet zien en bijgevolg niet kennen, dus als de wolken wegtrekken, zoals in ‘September’, kan men tot diepere inzichten komen; een beetje zoals ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’ van Boudewijn de Groot of ‘I can see clearly now’ van Johnny Nash. Voor Earth, Wind & Fire schuilt de liefde in een klein hoekje, in een paar danspassen of wat lieve woorden (blue talk), en brengt die plotse coup de foudre ook heel wat zelfkennis met zich mee.

De precieze datering van ‘September’ is overigens niet van belang; White vond twenty-first night of September gewoon goed klinken. En dat is eigenlijk maar goed ook, want het wijst erop dat de tekst het niet heeft over een bombastische, religieuze openbaring met allerhande toeters en bellen. Nee, het gaat hier om een doodnormale nacht die per toeval – net zoals de liefde toevallig kan toeslaan – leidt tot een tomeloze helderheid.

‘September’ gaat dus niet enkel over vrolijkheid, maar over een gewone avond die plots perfect in elkaar valt, waarop melodie en zang en dans en atmosfeer zó precies kloppen dat de wereld om u heen plots drie keer zo helder lijkt. En dat u plots uzelf leert kennen. Een avond als contactlenzen voor de ziel, zeg maar. De volgende keer dat Maurice White en zijn kornuiten uw benen doen kriebelen, denk dan maar aan het moment waarop uw danspartner voor de eerste keer voor u uit huppelde – richting dansvloer, uiteraard.