TTT-berichten: De niet te stoppen stop van KISS - De kerstsongs van Sufjan Stevens - De zenuwschade van Travis Barker

Ah, de herfst: schemer buiten, gedimde lichten, kamerjas, een glas single malt, een goeie leunstoel, het geknetter van het haardvuur, het geruis van de platendraaier, en dan: het openingsakkoord van ‘Bulls on Parade’ dat de kat door de woonkamer blaast TTT Jawel, Rage Against the Machine brengt z’n volledige catalogus uit op vinyl. Een rijtje schijven dat u zelfs onder dreiging van een pistoolloop altijd uit het hoofd zou moeten kunnen reciteren, maar voor de volledigheid: het gaat om hun gelijknamige debuut, ‘Evil Empire’, ‘The Battle of Los Angeles’, en ‘Renegades’, aangevuld met de liveplaat ‘Live at the Grand Olympic Auditorium’ uit 2003 TTT Een goede dan wel modieuze beslissing? Beslist u vooral zelf, vanaf vrijdag in de winkel. Maar is een revolutie het niet waard om elke twintig minuten even uit de zetel te komen om de plaat om te draaien? TTT Kerstmis mag dan wel nog een eindje van ons verwijderd zijn, maar krijgt u net als wij al gruwelvisioenen bij het idee dat u Mariah Carey voor de tienduizendste keer zal moeten horen beweren dat ze alleen ú wenst voor kerst? En vreest u daarbij dat dit weleens het jaareinde kan worden waarop u doorslaat, uw gezin uitmoordt en de hond van de buren aan hen opdient in een geurig stoofpotje? Dan is er nog altijd Sufjan Stevens TTT Die brengt namelijk ook vers vinyl uit in de vorm van zijn ‘Songs for Christmas’ uit 2006. Klassieke kerstsongs aangevuld met toekomstige, door Sufjan gepende evergreens als ‘Get Behind me, Santa!’ en ‘That Was the Worst Christmas Ever’? Hierrrrr met die rendiertrui! TTT Travis Barker, drummer van Blink 182, heeft een ziekenhuis in Santa Monica aangeklaagd omdat hij er naar eigen zeggen mismeesterd werd door het personeel. Toen Barker er voor een routineonderzoek onder verdoving moest worden gebracht, had het personeel blijkbaar zoveel moeite om een juiste ader te vinden dat het hem veertig keer opnieuw moest prikken. Bovendien zou de naald niet steriel geweest zijn, waardoor Barker naar eigen zeggen zenuwschade en een infectie opliep TTT ‘Veertig keer geprikt worden door een vuile naald’ is toevallig ook de benaming die Pete Doherty jarenlang gebruikte voor ‘vrijdag’ TTT Paus Franciscus reageert met afschuw op de recente schandalen rond seksueel misbruik in de Ierse kerk. Of dat beweert Bono toch, die met de paus gesproken heeft en ’m duidelijk op zijn woord gelooft TTT Nu weten we dus tot wie de paus écht spreekt als hij aan het bidden slaat TTT Suge Knight, oprichter van het legendarische Death Row-platenlabel, kreeg vorige week een gevangenisstraf van 28 jaar om de oren gekletst omdat hij in 2015, na een ruzie op de set van ‘Straight Outta Compton’, met zijn jeep twee mannen omverreed, van wie één de aanrijding niet overleefde. Van een ongeluk kon geen sprake zijn: de aanrijding werd opgenomen door een veiligheidscamera TTT Suge, momenteel 53, moet dus al 81 worden wil hij ooit weer vrijkomen. Dat zijn strafblad ondertussen beter gevuld is dan zijn klantenkaart bij McDonald’s heeft ’m niet echt geholpen TTT Billy Corgan is het duidelijk beu dat hij het met zijn Smashing Pumpkins-reünie qua relevantie nog altijd moet afleggen tegen de Kanyes, Drakes en Willy Sommersen van deze wereld, en heeft daarom nog eens een nieuwe Pumpkins-plaat aangekondigd TTT Die zal – adem diep in – ‘Shiny and Oh So Bright Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.’ gaan heten, en zal, afgaand op de titel, wellicht gevuld zijn met minimalistische, akoestische gitaarballads TTT Nu maar hopen dat Billy het niet in z’n hoofd haalt om nog eens een dubbelaar uit te brengen, anders zullen we twee TTT-pagina’s nodig hebben om dat mee te delen TTT KISS heeft, wellicht na zorgvuldig raadplegen van MyPension.be, dan weer bekendgemaakt dat ze stilaan einde loopbaan zijn, maar dat ze niet van plan zijn om op te kramen voordat ze nog één omvangrijke tour hebben afgewerkt onder de naam ‘One Last Kiss’ TTT ‘Het wordt onze grootste tour ooit,’ aldus de band. ‘En we willen stoppen zoals we begonnen zijn: compromisloos en unstoppable.’ Stoppen op een niet te stoppen wijze, KISS kan dat TTT Was trouwens ook een juist antwoord geweest: ‘Met de make-up en op de hakken van onze moeders’