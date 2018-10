TTT-berichten: Is Beyoncé een heks? - 'Africa' van Toto op 'endless repeat' - De stekker uit Dr. Dre en Apple - Lil Xan en zijn Cheetos-probleem

'Deze pagina is nóg beter in het donker' Minister Marghem

Het gekste eerst: Kimberly Thompson, voormalig drummer bij Beyoncé, heeft haar voormalige werkgeefster aangeklaagd. Volgens Thompson zou Bey ‘extreme vormen van hekserij’ beoefenen, en zou ze die bovendien ter intimidatie tegen haar ingezet hebben. Zo zou ze, we citeren, ‘magical spells of sexual molestation’ aangewend hebben om Thompson onder de duim te houden TTT Als u zich daar niets bij kunt voorstellen: Beyoncé zou de naalden dus vooral in de onderste helft van de voodoopop gedouwd hebben TTT En dan had ze blijkbaar nog naalden over, want volgens Thompson zou Beyoncé ook nog eens haar kat vermoord hebben. Nou TTT Metallica komt nog eens langs. De bvba van James Hetfield en vennoten zal op zaterdag 16 juni in het Koning Boudewijnstadion staan als deel van de ‘WorldWired’-tour TTT Een babysitter zoeken voor die avond zal niet nodig zijn. Die van Metallica hebben kinderanimatie voorzien: ze brengen Ghost mee als voorprogramma TTT In een bar in het Britse Bristol zal in de nacht van 30 november op 1 december vijf uur lang alleen ‘Africa’ van Toto gespeeld worden. Er zouden naar verluidt extra bussen ingelegd worden voor het evenement – allemaal met gierende banden wégrijdend van de bar, welteverstaan TTT Steve Lukather, medeoprichter van Toto, noemde het idee op Twitter zélf al ‘erger dan waterboarding’ TTT Nog even en die oordoppen kunnen weer uit: Diplo, drijvende kracht achter botsautobeatmachine Major Lazer, heeft te kennen gegeven dat de volgende Lazer-plaat de laatste zal worden TTT De carnavalsvereniging Slipknot viert bijna haar twintigste verjaardag, en is van plan om dat niet onopgemerkt te laten voorbijgaan TTT In de aanloop naar één of andere nog onduidelijke viering heeft de band een mysterieuze oproep gelanceerd, waarin ze fans vraagt om hun e-mailadres en leeftijd op te sturen naar slipknot20th@gmail.com TTT Lijkt nogal onbetrouwbaar, zegt u? Iederéén kan zo’n mailadres aanmaken? We kunnen u geen ongelijk geven. Laten we het volgende afspreken: als Corey Taylor en kornuiten na enkele mailtjes heen en weer plots foto’s vragen van u in ondergoed, dan antwoordt u best niet meer TTT Tegenslag voor Dr. Dre: Tim Cook, dé baas van Apple sinds Steve Jobs het analoge leven achter zich liet, heeft de stekker getrokken uit de tv-serie die Apple maakte over Dre’s leven. De reeks was bedoeld voor Apples eigen, binnenkort te verschijnen streamingdienst, maar Cook zou de serie te expliciet gevonden hebben, met te veel nadruk op geweld, seks en drugs TTT Cook zou gestruikeld zijn over een scène waarin personages cocaïne snuiven tijdens een orgie in een villa. Zijn publiek kennende, vindt Cook cocaïnegebruik natuurlijk alleen maar aanvaardbaar als het gebeurt door ironisch besnorde ruitjeshemden in een hippe koffiebar of coworkingspace TTT Ook wij trekken af en toe een Apple-stekker uit, maar dat is meestal omdat dat ding weer eens roodgloeiend staat na een simpele oplaadbeurt TTT Eminem heeft de draak gestoken met critici die ‘Kamikaze’, zijn laatste plaat, maar niets vonden door een paginagrote advertentie te plaatsen in publicaties die hem een slechte recensie gaven. Op de advertentie: een handvol citaten uit de recensies, met onderaan de vermelding ‘Nummer 1 in 103 landen en 434.000 exemplaren verkocht in de VS in de eerste week’ TTT De recensenten hebben op hun beurt dan weer de draak gestoken met Eminem door ‘The Marshall Mathers LP’ en ‘Kamikaze’ na elkaar af te spelen TTT Here in my car / I feel safest of all. De tourbus van Gary Numan heeft een leven geëist TTT Tijdens de doorvaart in het Amerikaanse Cleveland vorige week reed de bus een bejaarde man aan, die de klap niet overleefde. Numan reageerde aangeslagen op Twitter en schrapte uit respect zijn eerstvolgende optreden TTT Eindigen doen we met de lul-de-behanger van de week: rapper Lil Xan, die vorige week, hopelijk onder luid hoongelach, afgevoerd diende te worden naar het ziekenhuis omdat hij te veel pikante Cheetos gegeten had TTT Energieminister Marghem, dezer dagen altijd op zoek naar wat extra watts en een gunstige wind, heeft al een studie bevolen om te onderzoeken of Lil Xan deze winter kan aangesproken worden als ersatz-gascentrale