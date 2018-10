TTT-berichten: Mitski en de masturberende man - Tupac ondergedoken in Maleisië - Green Day is beschamend slecht

'Geen idee in welk Antwerps hotel Mitski verbleef, maar in haar plaats zouden we niet te enthousiast zijn in onze recensie op Booking.com'

Omdat we stilaan heelder kolommen verliezen aan het bijhouden van ’s mans capriolen, behouden we ons deze week het recht om het fenomeen Kanye West op een drafje af te handelen TTT Daar gaan we: Kanye heeft in dezelfde week zijn naam veranderd naar Ye, heeft een dakloze van straat geplukt om hem levensadvies en soep te geven, heeft in ‘Saturday Night Live’ een optreden gegeven verkleed als een fles Perrier, trad er later diezelfde avond op met een rode ‘Make America Great Again’-pet én sloot de uitzending af met een geïmproviseerde speech waarin hij het opnam voor Donald Trump TTT Voor u weer ‘die man is niet meer toerekeningsvatbaar’ uitroept: Kanye – pardon: Ye – was duidelijk bij zinnen. Toen iemand uit het publiek ‘I love you, Kanye’ riep, antwoordde hij namelijk met ‘I love me too’ TTT Moet dat gelukkig allemaal niet meer meemaken: de intussen wijlen Marty Balin, zanger en oprichter van Jefferson Airplane. Hij overleed vorige week op 76-jarige leeftijd TTT Meer nieuws uit die hoek van het bestaan: het concert van Charles Aznavour op 26 oktober in Vorst Nationaal is geannuleerd. U weet intussen hopelijk wel waarom TTT Binnenkort misschien wél in Vorst Nationaal: Tupac Shakur TTT Volgens Suge Knight Junior, zoon van de gelijknamige Death Row Records-oprichter die momenteel 28 jaar uitzit in de nor, zou die namelijk níét morsdood zijn, maar wel al 22 jaar levend en wel in Maleisië ondergedoken zitten TTT Knight zette zijn bewering kracht bij door foto’s op Instagram te plaatsen waarop onder meer Beyoncé en 50 Cent trots naast Shakur poseren. Want of je nu al twee decennia succesvol ondergedoken leeft of niet: als Beyoncé je om een foto vraagt, zeg je natuurlijk ja TTT John Lydon, vroeger – en af en toe nog wanneer hij weer eens bonen heeft gegeten bij het ontbijt – bekend als Johnny Rotten, heeft vorige week een wc-bril geïnstalleerd boven het hoofd van Green Day en is gaan zitten TTT Toen hij door een journalist van The New York Times werd gevraagd naar de staat van de punk anno 2018, noemde Lydon het pretpunkverschijnsel van Billie Joe Armstrong ‘embarrassing’. ‘Telkens wanneer ik ze te zien krijg, schiet ik in de lach. Ze zijn kapstokken: wat ze hebben is niet eens echt van hen.’ TTT Weet mogelijk ook niet goed wat van hem is en wat niet: Orri Páll Dýrason, drummer van het IJslandse Sigur Rós, die vorige week uit de groep stapte omdat hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Volgens een Amerikaanse vrouw zou Dýrason haar vijf jaar geleden hebben misbruikt in Los Angeles TTT Meer berichten uit de onderbuik, maar deze keer van iets dichter bij huis: de Japans-Amerikaanse zangeres Mitski heeft op Twitter kond gedaan van hoe ze in Antwerpen oog in oog kwam te staan met een masturberende man TTT Mitski, vorige zaterdag nog te zien in Trix, stond zich om te kleden in de fitnessruimte van haar Antwerpse hotel toen ze plots te maken kreeg met de trekvogel, die ‘inches away’ van haar stond en haar aansprak in een taal die ze niet begreep TTT Het wordt stilaan tijd dat die verkiezingen erop zitten: vooral in het Antwerpse begint dat stemmen ronselen vreemde proporties aan te nemen TTT Maar daarmee was het drama nog niet volledig – ha! – voltrokken: naar eigen zeggen stapte Mitski bij het vluchten naar de toiletten ook nog eens in een verse drol, die daar om onduidelijke redenen op de vloer lag te dampen. Geen idee om wélk Antwerps hotel het precies ging, maar we zouden in Mitski’s plaats toch niet al te enthousiast zijn in onze recensie op Booking.com TTT De Twitter-berichten van Mitski over haar ontmoeting met de druk in de weer zijnde Antwerpse handjes zijn intussen trouwens verwijderd van haar profiel. Want het was allemaal nog niet verwarrend genoeg TTT We hebben u nog zo gewaarschuwd: Mariah Carey heeft bewezen dat ze nooit dreigementen uit zonder ze ook echt uit te voeren, en heeft voor deze winter alweer een kersttour aangekondigd om u in levenden lijve op de zenuwen te komen werken TTT Het is de zesde keer dat ze dat flikt en al de tweede keer dat ze daarmee ook naar Europa trekt, wat van Mariah Careys kersttour, net als de klimaatopwarming, stilaan een ramp maakt die de héle wereldbevolking treft.