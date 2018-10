TOUTPARTOUT sessions: Kris Dane brengt 'Paradisu' in het Treck Hostel in Gent

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag: Kris Dane met 'Paradisu'

Kris Dane heeft een nieuwe plaat uit: 'U.N.S.U.I.', zijn zesde solo album. Hij brengt in de oude steenovens van het Gentse Treck Hostel, zijn nieuwe single 'Paradisu', ontdaan van alle franjes, en enkel ondersteund door 2 akoestische gitaren.

Treck Hostel is een originele indoor camping in Gent.

Je kan er overnachten in negen themacaravans, je tent opzetten of in de slaapzaal de nacht doorbrengen. De ovens die deel uitmaken van de site werden gebruikt als oude steenbakkerij en dateren uit 1854.

Kris Dane stelt binnenkort zijn album voor met volledige band op 23/10 in Stuk, Leuven (Autumn Falls show) en 24/10 in de Botanique.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.