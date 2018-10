TTT-berichten: de Nirvana-reünie - het tuinfeest van De Schuer en de misplaatste trots van Amy Winhouse's familie

'De familie Winehouse heeft met misplaatste trots aangekondigd dat hun dochter Amy op tournee zal gaan als hologram'

Tweewerf hoera: Nirvana is even herenigd TTT De reünie van Dave Grohl en Krist Novoselic vond plaats op het podium van het Cal Jam Festival in San Bernardino, waar het tweespan, aangevuld met gelegenheidsmuzikanten als Joan Jett, zes Nirvana-nummers heeft gespeeld TTT M.I.A. zegt de muziekwereld vaarwel. Reden: ze voelt zich ‘gecensureerd’ door de muziekindustrie. Begrijpe wie kan TTT En dan had ze nog een paar dingen te zeggen, zoals (verwijderd door de eindredactie) TTT Dat The Cure volgende zomer in Werchter zal staan, wist u al, maar nu is met Mumford & Sons en P!nk een tweede en derde headliner bekendgemaakt voor Hermans jaarlijkse tuinfeest TTT Voor elk wat wils: The Cure voor al wie nostalgisch terugverlangt naar de jaren 80, en Mumford voor al wie nostalgisch hunkert naar de Pukkelpop-editie van vorig jaar TTT Madonna staat voor lul. Toen ze vorige week het nieuwste paradepaardje van haar beautymerk MDNA SKIN voorstelde, een gezichtsmassageapparaat van zo’n 170 euro, duurde het niet lang voor mensen luidop vragen begonnen te stellen over de vorm van het ding. De Onyx Black heeft namelijk veel weg van een forse tamp. Madonna kennende is het nog te vroeg om van toeval te kunnen spreken TTT Terzijde: waarom zulke bedragen neertellen om een robottaas tegen je gezicht te kunnen drukken, als je ’s avonds in het Gentse Citadelpark met de ogen dicht op een bankje kunt gaan liggen? TTT Die van Limp Bizkit werden vorige week opgeschrikt toen een agressieveling frontman Fred Durst probeerde omver te trappen op het podium TTT De geweldenaar bleek niemand minder dan Shaggy 2 Dope van de hiphopvergissing Insane Clown Posse te zijn, één van die bewijzen dat de mensheid rond de eeuwwisseling het spoor bijster was TTT Gelukkig voor Fred ging zijn aanvaller roemloos tegen de vlakte voor hij enige schade kon toebrengen TTT Waarop DJ Lethal van Limp Bizkit meneer Shaggy ‘a bitchmade G’ en ‘a wack bro’ noemde. Ja, alles nog altijd snor, daar in de jaren 90 TTT Ozzy Osbourne, die bezig was aan een soortement afscheidstournee, heeft zijn resterende Noord-Amerikaanse optredens afgeblazen omdat een infectie dringend om een operatie vraagt TTT Het tegendeel kan ook triest zijn: zo heeft de familie Winehouse met misplaatste trots aangekondigd dat hun dochter Amy volgend jaar op tournee zal gaan in de vorm van een hologram TTT Voor wie geïnteresseerd is in een zingende schim: de beelden van haar laatste optredens staan ook op YouTube TTT De wonde die de scheiding van Lindsey Buckingham en Fleetwood Mac heeft geslagen, begint te zweren: Buckingham heeft zijn voormalige collega’s, die hem eerder dit jaar op straat hebben gezet, aangeklaagd wegens contractbreuk TTT Dan ben je dolblij dat je het eens een weekje niet over Kanye West moet hebben, tot plots een gedicht uitlekt dat Leonard Cohen een jaar voor zijn dood over Ye heeft geschreven. Mét de nu al onsterfelijke zin ‘I am the Kanye West Kanye West thinks he is’. Verdomme, Leonard TTT Goed, nu we toch bij hem beland zijn: Kanye is vorige week op bezoek geweest bij Donald Trump. Hij haalde daar voor het oog van de hele wereld zijn gsm boven om enkele foto’s te tonen, en ontgrendelde die heel zichtbaar met de pincode ‘000000’ TTT Nu zou je van om het even welke popster kunnen zeggen dat hij of zij gevaar loopt om het slachtoffer te worden van opportunistische gauwdieven, maar niet zo bij Kanye: na dat bezoek aan Trump wil niemand nog in zijn buurt komen TTT Eindigen met een raadseltje? Waarom ook niet: wie heeft twee duimen en is een beest in bed? TTT Hebt u het antwoord, laat het ons dan alstublieft weten: wie het ook is, hij is daarnet op het parkeerterrein van De Persgroep met z’n bedrijfswagen tegen de onze geknald en is daarna doorgereden zonder de verzekeringspapieren in te vullen