Dat het feminisme ook een feestje mag zijn: vanavond start het tiendaagse TASHWEESH festival

Vanavond gaat in de Beursschouwburg het TASHWEESH-festival van start. Artiesten uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Europa ontmoeten elkaar tien dagen lang in debatten, films en performances die alle een feministisch thema behandelen.

Er lijkt geen einde te komen aan de reeks #MeToo-schandalen, dus het kan geen toeval zijn dat het nieuwe festival van de Beursschouwburg feminisme als thema heeft gekozen. TASHWEESH duurt tien dagen en biedt een mix van performances, films, debatten, muziek en feest.

An Vandermeulen «'Tashweesh' is klassiek Arabisch voor ‘achtergrondruis’ of ‘veel lawaai’. Als het over feminisme gaat, zijn er veel interpretaties, definities en invalshoeken. Het is een containerbegrip geworden. Als je het over feminisme hebt, zit er veel ruis op de lijn, waardoor je gesprekspartner het over iets heel anders kan hebben dan jij bedoelt. Tashweesh is dan een amalgaam van verschillende stemmen en interpretaties, die in dit geval ook heel politiek getint zijn.»

HUMO De sprekers en artiesten komen niet alleen uit Europa.

Vandermeulen «We willen de link zoeken tussen Europa en het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het is belangrijk dat we ook mensen uit de andere, niet-Europese landen uitnodigen die andere invalshoeken kunnen hebben, of andere interpretaties.

»We willen ons programma opentrekken, een tendens die al langer merkbaar is in de Beursschouwburg.»

HUMO Mikken jullie dan ook op een gemengd publiek?

Vandermeulen «Ja, natuurlijk. Daarnaast werken we ook samen met Brusselse organisaties en individuen die uit verschillende gemeenschappen komen, en een eigen netwerk hebben. We willen die diverse netwerken met elkaar in contact brengen.»

HUMO Wat zijn de meest spraakmakende acts?

Vandermeulen «De openingsavond zal sowieso interessant zijn. Bij de performances raad ik ‘Double bill’ aan, met Sorour Darabi en Monira Al Qadiri. Darabi, die zelf in transitie is, heeft een dansachtergrond en probeert met een woordeloze voorstelling het post-binaire, dus voorbij de tweedeling man-vrouw, te verbeelden op scène. Al Qadiri komt uit Libanon en heeft onderzocht wat mannelijkheid betekent in verschillende landen. Haar bevindingen goot ze in een lecture performance.»

Gilke Vanuytsel «Op muzikaal vlak is Tucké Royale, die op vrijdag in ‘Small talk’ in gesprek gaat met Sorour Darabi, heel interessant. Hij speelt bij de onbekende groep Boiband (foto), die krautrock brengt. In hun muziek stellen ze de mannelijkheid ter discussie, bijvoorbeeld of mannen kinderen moeten kunnen krijgen.»

Het volledige programma van het TASHWEESH-festival vind je hier.