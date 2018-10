Bekijk nu de documentaire 'Hooked On Belgian Metal' over 40 jaar metal in België

Red Bull Music eert 40 jaar Belgische metal met de documentaire ‘Hooked on Belgian Metal’, waarin ouwe rotten zoals Acid, Killer en Channel Zero en jonge wolven als Alex Agnew, Steak Number Eight en Fleddy Melculy vertellen over hun liefde voor het zware metaal. Een uur tjokvol ongeziene archiefbeelden, exclusieve interviews met bands, festivalorganisatoren en labelbazen en – uiteraard – oorverdovend luide gitaren. Colin H. van Eeckhout, brulboei van Amenra, nodigt ook ú uit in de moshpit: ‘Metal is voor iedereen, van oude gasten met vijf grijze haren en jassen vol patches, tot de hippe vogels van nu.’