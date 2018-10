TOUTPARTOUT sessions: Uitdagend jazztrio MDC III serveert 'Killer Sushi' in het Citadelpark

Goede muzikanten die intieme livesessies spelen op verrassende plekken in Gent, dat is het concept van de TOUTPARTOUT sessions . Vandaag: MDC III en hun 'Killer Sushi'.

MDC III, het soloproject van Mattias De Craene (Nordmann), staat voor een krachtmeting tussen 2 drummers en saxofoon. Het jazztrio bracht vorige maand met ‘Dreamhatcher’ een erg knap debuut uit. Ook in kiosk Monterey, gelegen in het Gentse Citadelpark, laat hun hypnotiserende nummer 'Killer Sushi' een bedwelmende indruk achter.

De muziekkiosk ‘Monterey’ in het Citadelpark wordt in de zomer omgetoverd tot een bar waar activiteiten worden georganiseerd, gaande van muziek, dans, stand-up-comedy, lezingen, maar ook stilte. De naam Monterey verwijst naar de geschiedenis van het Citadelpark, waar er nog lang voor de voormalige citadel sprake was van een fort genaamd ‘de Monterey’.

MDC III aan het werk zien? Dat kan deze maand nog op 24 oktober in de Gentse Handelsbeurs, in het kader van Autumn Falls. Andere concerten vind je hier.

TOUTPARTOUT is het Gentse boekingskantoor van Steven Thomassen. Samen met de bekende muziekfotograaf Anton Coene en Humo brengen zij wekelijks een nieuwe livesessie op een andere plek in Gent. Hier kun je de eerdere sessies bekijken. Meer over de sessies en de locaties, kun je op deze plek vinden.