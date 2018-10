De albums en songs die u deze week moet horen

Vrijdag, muziekdag! Na een week hard werken, studeren of coalities vormen, kan een mooi melodietje of vette beat wonderen doen. Onder meer Whispering Sons , Tsar B en Thom Yorke helpen je doorheen het weekend.

De albums die u moet horen

Whispering Sons - Image

★★★½

''Image' is de beste debuutplaat die wij dit jaar al hoorden.'

'Het is verbazingwekkend hoe samenhangend een groep kan klinken waarin elk instrument om de haverklap met een identiteitscrisis lijkt te worstelen.'

Lees de volledige recensie van (jub) hier.

Tsar B - The Games I Played

★★★½

'De mooie stem van Justine Bourgeus, de tsarina herself, kronkelt als een slang, terwijl haar industriële r&b-beats verleiden als een buikdanseres.'

'Tsar B was drie jaar een belofte. Die is eindelijk ingelost.'

Lees de volledige recensie van (jmi) hier.

Cave - Allways

★★★½

'Om het geluid van CAVE preciezer te omschrijven, zijn drie pagina’s nodig en woorden die veel te duur zijn voor iemand met ons salaris.'

'De gezapigste trip sinds 'Emmaar' van Tinariwen.'

Lees de volledige recensie van (fvd) hier.

Petite Noir - Maison Noir/The Black House

★★★☆☆

'Het beste op ‘La Maison Noir’ is de stem van Petite Noir.'

'De in Brussel geboren Zuid-Afrikaan is gezegend met een strottenhoofd van massief ebbenhout, dat hij dan nog eens prima kan opschroeven tot een klare kopstem.'

Lees de volledige recensie van (pvw) hier.

Jaakko Eino Kalevi - Out of Touch

★★★☆☆

'Vederlichte new wave onder een langzaam flikkerende discobol.'

'Zijn synths komen straight outta 1983. Als hij eens niet als New Order klinkt, staat een bohemian disco-remix van The War On Drugs op.'

Lees de volledige recensie van (gvn) hier.

Het album dat u niet moet horen

Richard Ashcroft - Natural Rebel

★★★☆☆

'Zijn begeleidingsgroep is de banaalste die hij ooit had – de fantasieloze en monotoon meppende drummer voorop.'

'Er staat geen echte rommel op 'Natural Rebel' (...) Veel klinkt een tikje gewoon of te geforceerd.'

Lees de volledige recensie van (ss) hier.

De songs die u moet horen

Girlpool - Lucy's

Melancholische, roezige punk. Vorig jaar outte Clea Tucker, één helft van de groep, zich als transgender. Door de hormoontherapie ligt haar stem een stuk lager en 'Lucy's' is hun eerste met die tenor. Mooi!

Maggie Rogers - Light On

Maggie Rogers is al even 'het meisje dat werd ontdekt door Pharell', maar hopelijk heeft ze die introductie straks niet meer nodig: op 18 januari is haar debuutplaat er. Single 'Light On' is lichtvoetig, aanstekelijk en een prima zoethoudertje.

Thom Yorke - Volk

Uit 'Suspiria', Yorkes soundtrack bij Luca Guadagnino's horror-remake. YouTube-commentaar: 'Het lijkt erop dat Thom genoeg kennis heeft verzameld om contact op te nemen met het moederschip en terug naar zijn thuisplaneet te reizen.'

Luister hier naar Humo's playlist met de beste nieuwe muziek