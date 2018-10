TTT-berichten: nabestaanden Prince boos op Trump - Tom DeLonge (Blink 182) vindt geen aliens - het boodschappenlijstje van (tr)

Hoe zou het eigenlijk zijn met voormalig Blink 182-frontman Tom DeLonge en de organisatie die hij een jaar geleden oprichtte om buitenaards leven op te sporen? Grappig dat u dat zou vragen, want vorige week raakte bekend dat de To the Stars Academy of Arts and Sciences in haar korte bestaan een financiële put heeft geslagen ter waarde van 37 miljoen dollar. Aantal buitenaardse wezens dat voor die prijs werd gevonden: nul TTT Aan het bestaan van aliens twijfelt DeLonge niet, maar als het over het bestaan van boekhouders gaat, blijft hij blijkbaar sceptisch TTT Kort nadat het nieuws bekend raakte, merkte DeLonge op dat het niet over schulden gaat: het indrukwekkende financiële zwarte gat zou zijn ontstaan door zijn werknemers uit te betalen in aandelen. Oef: zolang DeLonge dus maar snel zo’n alien uit de lucht plukt, is er niets aan de hand TTT Hopelijk steekt Matt Bellamy Tom een hart onder de riem wanneer ze elkaar nog eens treffen op een bijeenkomst van ufo-fanaten. Tegen dan heeft Matt alvast een tip van de sluier opgelicht wat betreft zijn tourplannen voor wanneer in november de nieuwe Muse-plaat uitkomt TTT Toen hij door de Britse krant The Times werd gevraagd of hij ooit nog van plan is om een akoestische plaat op te nemen, als tegengewicht voor de op plaat geperste spacerockopera’s die hij tegenwoordig uitbrengt, zei Matt dat hij ‘Liever eens zou optreden bij de Egyptische piramides’ TTT Lees: ‘Nee’ TTT Toepasselijk is het wel, de laatste drie Muse-platen hebben veel gemeen met de piramides: niemand kan met zekerheid zeggen waarvoor ze dienen en ze staan danig in de weg TTT Gerelateerd nieuws: intussen is bekend dat Muse volgende zomer voor de achtste keer Werchter zal aandoen: ze sluiten op zondag af op het hoofdpodium. Natuurlijk nemen we nu alles terug wat we daarnet zeiden TTT Giorgio Moroder, vader van de bliepbloep-muziek, heeft op 78-jarige leeftijd zijn eerste tour aangekondigd. En het is een geschikte peer, die Giorgio, want hij passeert daarmee ook in Brussel. Noteer: ‘10 april, Ancienne Belgique, boter, bier, twee uien (rood)’ TTT We verwachten volk vanavond en hebben geen tijd meer om langs de Delhaize te passeren. Vindt u het erg? Duizendmaal dank TTT De klacht die Kimberly Thompson, de voormalige drummer van Beyoncé, had ingediend tegen haar vorige werkgever, is verworpen. U herinnert zich wellicht nog wel dat Thompson een paar weken geleden beweerde het slachtoffer te zijn van bezweringen die Beyon-cé, volgens haar een heks, over haar had uitgesproken TTT Aangezien Thompson niet kwam opdagen voor de zitting, en een woordje of twee uitleg nu eenmaal geen overbodige luxe waren in dit geval, veegde de rechter de boel snel van tafel TTT Ook van Beyoncés kant kwam er trouwens niemand opdagen voor de zitting. Moet ook niet als je thuis een glazen bol hebt staan TTT De erven Prince zijn boos op Donald Trump, en mogen dus achter-aan aansluiten in een heel lange rij TTT De grote oranje roerganger gebruikt voor zijn publieke speeches namelijk graag ‘Purple Rain’ als begeleidend muziekje terwijl hij naar het podium schuifelt, en dat is de nabestaanden van het kleine paarse podiumwonder in het verkeerde keelgat geschoten. Na beraad hebben ze de achterban van Trump verzocht een uitstap te maken naar De Vlaamse dorpjes Paal en Perk TTT Azealia Banks dan. God, waar te beginnen TTT Niet alleen heeft Azealia onlangs een robbertje uitgevochten met Lana Del Rey, met wederzijdse bedreigingen tot platbranden van elkaars woning, maar toen Azealia daardoor middenin de aandacht kwam te staan, presteerde ze het om op Twitter een filmpje te delen waarin ze monokini het volk toespreekt TTT Ga evenwel niet te snel ‘Azealia Banks’ googelen met uw laptop van het werk: haar Twitter-account beschikt namelijk ook over een mooi archief aan afbeeldingen van mannenanussen TTT Dat zit zo: Azealia verkoopt tegenwoordig na de uren ook haar eigen zeep, die volgens haar een wittende werking zou hebben op de frons. Een bewering die ze, als slimme commerçant, af en toe kracht bijzet door beelden te delen van tevreden klanten TTT Zo, en nu moeten we een stel oogbollen toevertrouwen aan een fles Dreft