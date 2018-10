Exclusief: La Muerte's nieuwe single 'L.S.D. for the Holy Man', uit hun eerste studioplaat in 27 jaar

De Belgische cultgroep La Muerte is helemaal terug en brengt op 7 december een vijfde studioplaat uit - hun eerste sinds 1991. Wij mogen u als eerste nieuwe single 'L.S.D. for the Holy Man' laten horen.

La Muerte werd opgericht in 1983 door Marc De Marais. De ruige sound kwam voor velen als een verrassing, aangezien De Marais met zijn vorige band 'Marine' eerder naar postpunk en new-wave neigde. In België is La Muerte altijd een beetje onderbelicht gebleven, in tegenstelling tot in het buitenland - waar de band opgepikt werd door onder meer muziekblad NME.

27 jaar na het vierde album 'Kustom Kar Kompetition' staat eindelijk opvolger 'La Muerte' klaar. Stichtende leden De Marais en Dee-J Moens zijn nog steeds van de partij en worden aangevuld met onder meer leden van Channel Zero en Wolvennest. Achter de knoppen zat Alan Douches, die eerder al Mastodon en Motörhead onder handen nam.

