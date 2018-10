De albums en songs die u deze week moet horen: Julia Holter (★★★★☆), Thom Yorke (★★★☆☆), Reena Riot en meer

Vrijdag, muziekdag! Na een week hard werken, studeren of wapens verkopen aan Saudi-Arabië, kan een mooi melodietje of vette beat wonderen doen. Onder meer Julia Holter , Tamino en Farai helpen je het weekend door.

De albums die u moet horen

Julia Holter - Aviary

★★★★☆

'Julia Holter absorbeert de verwarring, laat ze gisten en spuwt ze weer uit in een regenboog van muzikale kleuren en stijlen. Het resultaat klinkt uitdagend.'

'Schoonheid en pop liggen voortdurend op de loer.'

Lees de volledige recensie van (hs) hier.

Thom Yorke - Suspiria

★★★☆☆

''Volk' is een echte horrorklassieker van het kaliber van pakweg 'Bela Lugosi's Dead' van Bauhaus (...) een instrumental met een treiterig hoog synthmelodietje in de stijl van 'Halloween.'

'Krijsgeluiden komen en gaan als een spreeuwenzwerm.'

Lees de volledige recensie van (gvn) hier.

Go March - II

★★★☆☆

'Go March is een... Ja, wat voor een groep is Go March eigenlijk?'

''II' is een dynamische plaat waarop gitaar, synths en drums cool als Moroder de ene halsbrekende truc na de andere uithalen.'

Lees de volledige recensie van (vc) hier.

Tamino - Amir

★★★☆☆

'Meer dan één song ademt de nacht en een vage, maar onweerlegbare weltschmerz (...) Het resultaat is een plaat die van a tot z elegant, smaakvol en een tikje mysterieus klinkt.'

'Ik wens Tamino een wereldverovering toe.'

Lees de volledige recensie van (ss) hier.

De songs die u moet horen

Farai - Punk Champagne

Zangeres Farai en producer TONE ontmoetten elkaar in Londen en trokken diezelfde dag nog de studio in. Ze puren pop uit moderne interpretaties van postpunk en new wave, en klinken tegelijk als Young Fathers, Zola Jesus en Fat White Family.

Reena Riot - Tonight

Zes jaar na een finaleplaats in Humo's Rock Rally heeft Reena Riot een debuut: 'NIX' is er op 25 januari. Single 'Tonight' is een acht minuten meanderende trip: donker, sereen, bij wijlen akelig, maar ook uitbundig, jakkerend en woest. Not miss!

Selling - Keeping Txme

Nieuwe samenwerking tussen oude vrienden Jas Shaw (Simian Mobile Disco) en Gold Panda. Vorige week goed voor een prima debuutplaat, 'On Reflection'. 'Keeping Txme' schommelt tussen uitgebluste techno en zinderende elektronica.

