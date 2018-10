TTT-berichten: Marilyn Mansons dildo - het zakje knopen van Richard Ashcroft - de middenvinger van Anthony Kiedis

Stennis vorig weekend in de basketbalmatch tussen de LA Lakers en de Houston Rockets, waarbij na een handgemeen niet alleen drie spelers naar de kleedkamers werden gestuurd, maar ook één frontman: Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers TTT Kiedis en medepeper Flea zaten als Lakers-fans van het eerste uur op de eerste rij toen het geschuifel ontaardde. En omdat apathie nu eenmaal voor niets goed is, besloot Kiedis deel te nemen aan het schelden. Een beslissing die hem, hevig middenvingerend, op een enkeltje uitgang kwam te staan TTT Wie de beelden gaat zoeken op YouTube: let vooral op Flea, die na de aftocht van zijn furieuze frontman verweesd op zijn zitje achterblijft TTT En als u dan toch op YouTube zit en uw productieve dag al naar de knoppen is: zoek ook eens het filmpje van Richard Ashcroft die enkele weken geleden te gast was in de Britse sportshow ‘Soccer AM’ en daar langs de broekspijp iets verliest wat van ver op een zakje lijkt TTT Een zakje wát? Aha TTT Ashcroft zelf beweert bij hoog en bij laag dat het zéker geen cocaïne was, en heeft tot nog toe verschillende verklaringen gegeven: van ‘het zakje knopen dat bij mijn nieuwe jas zat’ tot ‘een papiertje dat ik had bijgehouden omdat ik het niet op de grond wou gooien’ TTT Vorige week gooide Richard het over een andere boeg en beweerde hij plots dat de beelden gemanipuleerd werden door onbekenden. Mocht Richard nog een bijbaantje zoeken: op het Saudische consulaat kunnen ze altijd iemand gebruiken die zijn kazak weet te draaien als er lastige vragen komen TTT Over de ware toedracht over het zakje blijven de meningen – net als journalisten die het Saudische consulaat binnengaan, trouwens – verdeeld TTT Neemt een optie op de toekomst: Slipknot, het collectief clowns dat al zo’n twintig jaar handel drijft in teringherrie. Altijd amusant om naar te kijken, al is het maar omdat ze met z’n negenen zijn en er na elk optreden een rondje blad-steen-schaar plaatsvindt om te bepalen wie op wiens schoot moet zitten in het tourbusje TTT Zo zal het ook gaan op de eerstvolgende Graspop, waar Slipknot volgens de laatste geruchten de zaterdag zal afsluiten op het hoofdpodium. U weet dus wat dat betekent: volgende zomer hebt u in de Kempen een afspraak met een bende schreeuwlelijkaards TTT En na die familiebarbecue rijdt u gewoon door naar Dessel voor het optreden van Slipknot TTT Meer festivalnieuws bereikt ons van het KMI-meetstation in de hel, dat net een lichte vorst heeft opgetekend: Tool leeft weer, en heeft beloofd om volgende zomer, dertien jaar na hun laatste passage, nog eens langs te lopen in Werchter. Noteer: vrijdag 28 juni. Kaarten hebt u toch al, want The Cure stond diezelfde dag al geprogrammeerd TTT Gaat nog steeds voluit voor de heiligverklaring: Dave Grohl, die in Minnesota een blind kind op het podium haalde om het zijn gitaar te laten strelen TTT Het jongetje: ‘Het was een fantastische avond. Dit optreden van Ed Sheeran vergeet ik nooit meer’ TTT Marilyn Manson heeft een manier gevonden om seks te verpesten voor iedereen en verkoopt via zijn webshop, speciaal voor halloween, dildo’s met z’n gezicht op TTT Volgens de beschrijving van het forse kleinood is de gebruikte verf volledig veilig voor het milieu, maar kan die wel vervagen ‘na herhaaldelijk gebruik’ TTT Waarbij Marilyn er naar onze mening iets te vlot van uitgaat dat z’n pvc-lul, in tegenstelling tot zijn laatste platen, meermaals gebruikt zal worden TTT Het onsterfelijke ‘Mezzanine’ van Massive Attack is precies twee decennia oud, en de band viert die verjaardag door dat letterlijk in de verf te zetten: ze verkopen spuitbussen die de plaat bevatten in de vorm van zwarte verf TTT Volgens de officiële verklaring werd de muziek eerst gecodeerd in de vorm van DNA, dat vervolgens werd toegevoegd aan de zwarte verf in de spuitbussen. Naar verluidt zou elke spuitbus één miljoen exemplaren van ‘Mezzanine’ bevatten. Een gek heeft ze blijkbaar geteld TTT Nu nog een spuitbus met één miljoen platenspelers vinden en u hebt weer wat te doen dit weekend